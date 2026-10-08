¡Hazlo tú mismo! Crea una lámpara para Halloween con materiales reciclados y muy poco presupuesto

Esta actividad es ideal para realizar en familia y fomenta la reutilización de materiales. A continuación, te compartimos la guía paso a paso para elaborar tu propia lámpara de papel.

Con la llegada de las festividades de Halloween , decorar tu hogar u oficina no tiene por qué convertirse en un gasto excesivo. Con elementos básicos que se encuentran en cualquier casa y una pequeña inversión en tiendas locales, es posible elaborar una vistosa lámpara decorativa en forma de fantasma, Jack, o calabaza.

Un pincel o brocha pequeña .

1 globo (del tamaño que desees la lámpara).

1 serie de luces LED a batería (luces pequeñas disponibles en tiendas de novedades o chinas).

Un vaso o taza para sostener el globo mientras trabajas.

1. Prepara la base y la mezcla: Mezcla en partes iguales agua y pegamento.

Infla el globo al tamaño deseado y amárralo. Colócalo sobre un vaso o recipiente para mantenerlo firme y trabajar con comodidad. En un recipiente, mezcla partes iguales de pegamento blanco y agua hasta obtener una consistencia fluida.

2. Aplica las capas de papel: Se recomienda unas 3 capas gruesas.

Corta tiras o trozos de papel higiénico. Ve pegando el papel sobre la superficie del globo y humedécelo utilizando el pincel junto con la mezcla de agua y pegamento. Cubre casi todo el globo, dejando únicamente una pequeña abertura en la parte inferior (alrededor del nudo) por donde posteriormente introducirás las luces.

3. Deja secar por completo: El tiempo de secado es de 12 a 24 horas.

Deja reposar la estructura en un lugar ventilado durante un día completo. El papel debe quedar completamente rígido y duro al tacto antes de continuar.

4. Retira el globo: Asegúrate de que la estructura esté bien seca.

Una vez seco el papel, pincha el globo con una aguja cerca del nudo. Verás cómo el globo se desinfla lentamente y se desprende de las paredes internas sin deformar la estructura de papel. Retira el globo desinflado por el orificio inferior.

5. Decora y coloca la iluminación: Usa luces LED frías para evitar sobrecalentamiento.

Con un marcador negro o pintura acrílica, dibuja los ojos y la boca para darle forma de fantasma, calabaza o monstruo. Finalmente, introduce la serie de luces LED por la abertura inferior y enciende la lámpara.

Ojo: Utiliza únicamente series de luces LED que funcionen con baterías. No uses velas reales ni focos incandescentes de alto voltaje, ya que el calor podría encender el papel.