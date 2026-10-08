¡Hazlo tú mismo! Crea una lámpara para Halloween con materiales reciclados y muy poco presupuesto
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Con papel higiénico, un globo, pegamento y una serie de luces LED de bajo costo, es posible crear una vistosa iluminación temática para decorar sin afectar tu presupuesto
Con la llegada de las festividades de Halloween, decorar tu hogar u oficina no tiene por qué convertirse en un gasto excesivo. Con elementos básicos que se encuentran en cualquier casa y una pequeña inversión en tiendas locales, es posible elaborar una vistosa lámpara decorativa en forma de fantasma, Jack, o calabaza.
Esta actividad es ideal para realizar en familia y fomenta la reutilización de materiales. A continuación, te compartimos la guía paso a paso para elaborar tu propia lámpara de papel.
MATERIALES:
1 globo (del tamaño que desees la lámpara).
1 rollo de papel higiénico (o papel servilleta).
Pegamento blanco escolar (cola vinílica) y agua.
Un pincel o brocha pequeña.
Marcador permanente negro o pintura acrílica.
1 serie de luces LED a batería (luces pequeñas disponibles en tiendas de novedades o chinas).
Un vaso o taza para sostener el globo mientras trabajas.
1. Prepara la base y la mezcla: Mezcla en partes iguales agua y pegamento.
Infla el globo al tamaño deseado y amárralo. Colócalo sobre un vaso o recipiente para mantenerlo firme y trabajar con comodidad. En un recipiente, mezcla partes iguales de pegamento blanco y agua hasta obtener una consistencia fluida.
2. Aplica las capas de papel: Se recomienda unas 3 capas gruesas.
Corta tiras o trozos de papel higiénico. Ve pegando el papel sobre la superficie del globo y humedécelo utilizando el pincel junto con la mezcla de agua y pegamento. Cubre casi todo el globo, dejando únicamente una pequeña abertura en la parte inferior (alrededor del nudo) por donde posteriormente introducirás las luces.
3. Deja secar por completo: El tiempo de secado es de 12 a 24 horas.
Deja reposar la estructura en un lugar ventilado durante un día completo. El papel debe quedar completamente rígido y duro al tacto antes de continuar.
4. Retira el globo: Asegúrate de que la estructura esté bien seca.
Una vez seco el papel, pincha el globo con una aguja cerca del nudo. Verás cómo el globo se desinfla lentamente y se desprende de las paredes internas sin deformar la estructura de papel. Retira el globo desinflado por el orificio inferior.
5. Decora y coloca la iluminación: Usa luces LED frías para evitar sobrecalentamiento.
Con un marcador negro o pintura acrílica, dibuja los ojos y la boca para darle forma de fantasma, calabaza o monstruo. Finalmente, introduce la serie de luces LED por la abertura inferior y enciende la lámpara.
Ojo: Utiliza únicamente series de luces LED que funcionen con baterías. No uses velas reales ni focos incandescentes de alto voltaje, ya que el calor podría encender el papel.