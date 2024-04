Heladas y granizadas destruyen huertas de manzana en Arteaga

Los productores de manzana de Arteaga reportan la pérdida del 80 por ciento del producto, luego de las heladas y granizadas registradas en la serranía, por una cantidad estimada de 2 millones de cajas, lo que les provocará un millonario quebranto económico.

Ismael Saucedo Tovar, presidente de la Asociación de Manzaneros de Arteaga, informó que el municipio cuenta con 3 mil hectáreas manzaneras y se perdieron 2 mil 400, no obstante que semanas atrás tenían grandes expectativas; incluso la proyección era tener rendimientos 20 por ciento superiores a lo registrado el año pasado.

La granizada del domingo afectó a ejidos como San Antonio de las Alazanas, Efigenia, Santa Rita y Mesa de las Tablas, que resultaron con grandes afectaciones, lo que incluyó daños en las mallas. Desde la Semana Santa se registraron 4 heladas con temperaturas de hasta 5 grados bajo cero y este domingo cayó una intensa granizada.

“Esperamos una validación de daños, no amarró la fruta, significa que no hay producción de manzana, será muy poca; está muy dañada por la helada, así está en todo el municipio, no podemos cuantificar daños, pero está en un 80 por ciento afectada toda la producción, quedará un 20 por ciento en toda la zona de Arteaga”, comentó.

“Ahora con la granizada está el daño al árbol, se daña infraestructura de mallas, el árbol se lacera mucho y está muy afectada la zona manzanera”, dijo, al señalar que ni siquiera recuperarán lo invertido, por lo que solicitarán una audiencia con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en la búsqueda de apoyos para los productores y de igual manera buscarán el respaldo de las autoridades federales.

Lamentó que el Gobierno Federal haya eliminado el programa del Seguro Catastrófico, que permitía a los campesinos y pequeños productores aminorar las pérdidas causadas por fenómenos como heladas, sequías y plagas, apoyo que desapareció en el actual sexenio.

“Ya se notificó al Gobierno del Estado, la situación está grave, son aproximadamente mil productores del sector social y con la iniciativa privada, estamos hablando de otros productores y se genera mucho empleo, pero ya no va a haber nada de eso en la pizca y en los empaques, es pérdida para el productor y la gente asalariada del campo que depende mucho de la producción de la manzana, estamos hablando de 2 mil empleos o más en tiempos de cosecha en dos o tres meses”, expresó.

“Es una pérdida muy fuerte, estamos totalmente afectados, como productores tenemos que exigirles el respaldo hacia los productores porque es mucho el daño hacia el campo... venía muy hermosa la floración, un floreo muy normal, estábamos muy ilusionados, los árboles llenos para una excelente producción y rebasar lo del año pasado, lamentablemente así son estos siniestros, la situación climática está muy variable, el eclipse quién sabe si también afectará para el amarre de la producción”, concluyó.