Henry Perret, el coahuilense detrás de la US-Mexico Foundation y el North Capital Forum

A inicios de este mes y como desde hace cuatro años, se realizó en la Ciudad de México (CDMX) el North Capital Forum (NCF) que reunió a líderes políticos y empresariales de América del Norte.

El NCF es un proyecto de la US-Mexico Foundation, organización que dirige desde Washington el coahuilense Henry Perret, originario de Piedras Negras quien charló en exclusiva con VANGUARDIA.

Perret contó que el objetivo del NCF es intentar sumar en un solo evento a diferentes líderes gubernamentales, universidades, centros de investigación, comunidades de negocios y grandes empresas de México, Estados Unidos y Canadá

“Eso fue la idea general. No hay un evento similar en ninguna parte del mundo o en ninguna parte de la región de Norteamérica y eso fue lo que hicimos hace cuatro años. El primer año, en el 2022, trajimos a más de 600 personas a la Ciudad de México y fue muy exitoso y ahora tuvimos la oportunidad este año a más de mil de estas diferentes comunidades.

“El objetivo sigue siendo eso, fortalecer una región de Norteamérica, mostrarla al mundo como la región todavía más competitiva y tomar ciertas decisiones de política desde temas comerciales, en materia de seguridad, en materia de transferencia de tecnología, en temas migratorios, en temas de energía, en muchos de los temas que estamos trabajando”, explicó.

Agregó que este año se generaron tres grandes reflexiones en el evento, considerando que este año hay un contexto diferente al anterior con el gobierno de Donald Trump -y los aranceles- además de un año del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La primera reflexión invita a prestar atención a lo que ocurre en Europa, principalmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como en Medio Oriente entre Israel, Palestina e Irán. Además se debe tomar en cuenta el papel de China como principal competidor de Estados Unidos.

“El segundo tiene que ver con los aranceles y la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC, como la participación de las empresas, de la sociedad civil, de los estados, de los municipios y de los centros de investigación.

“Es fundamental en los próximos tres meses hacer una reflexión profunda de qué ha sido bueno y que ha sido malo de la relación comercial y de las reglas comerciales que tenemos, va a ser, creemos, muy positivo hacia esa revisión”, expuso.

El tercer aspecto es la adopción de nuevas tecnologías y el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el futuro de la región, ya sea en la complementariedad demográfica que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, como en la recapacitación o el entrenamiento a la fuerza laboral.

ORIGINARIO DE PIEDRAS NEGRAS

Perret narró sobre su historia que comenzó en su infancia en Piedras Negras, hasta que estudió la carrera en el Tec de Monterrey en Nuevo León.

“Después de ahí me fui a la Ciudad de México, trabajé 12 años para el gobierno federal en ProMéxico, en la Secretaría de Economía y en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Posteriormente me vine a vivir a Washington, en donde trabajé cuatro años en la Embajada de México en Estados Unidos. Era el director de todas las oficinas de promoción económica del país en los Estados Unidos y en Canadá. Y me tocó la primera administración de Donald Trump, me tocó ser parte del equipo renegociador del T-MEC”, narró.

Desde hace siete años es el director de la US-Mexico Foundation que está basada en Washington del que tiene “el orgullo de liderar” y “que es una plataforma que nos ha conectado mucho entre México y Estados Unidos”.