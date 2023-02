Un hombre que conducía aparentemente bajo los influjos del alcohol, sobre el bulevar V. Carranza, al norte de Saltillo, se impactó contra un árbol, causando considerables daños a su auto.

Los hechos se reportaron alrededor de las 11:00 de la noche de este miércoles, siendo transeúntes y conductores quienes reportaron al sistema de emergencias al vehículo modelo Tsuru de color amarillo que acababa de colisionar contra un árbol.

El hombre descendió de su vehículo tambaleante, e inmediatamente llamó a sus familiares. Minutos después llegaron agentes de la Policía Municipal.

Una vez que llegaron las autoridades, el hombre quiso sentirse influyente y dijo conocer a “abogados importantes”, además de intentar extorsionar a las autoridades, pidiendo que “podían arreglarse”, ya que, según sus propias palabras, él no había dañado a nadie, ya que había sido un choque sin daños.

“Compadre, me están deteniendo, me quieren llevar, son agentes de la municipal, me van a detener”, balbuceaba el hombre: “auxilio, me van a subir y me van a pegar”, gritaba el conductor, en evidente estado de ebriedad, mientras era abordado a una patrulla.