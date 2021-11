Honran a residentes fallecidos del asilo ‘Evaristo Pérez Arreola’ en Acuña

Cómo un homenaje a las y los que ya no están físicamente presentes, pero su recuerdo sigue vivo, en el asilo Evaristo Pérez Arreola, donde se montó un altar de muertos con las fotografías de quienes durante algún tiempo fueron residentes.

Alina Roció Hernández Pacheco, coordinadora de la Casa del Abuelo, dijo que hoy se honran a Doña Raquel, Doña Lichita, Doña Bertha, Doña Polita y Don Ignacio, quienes pasaron sus últimos días en el lugar y que ahora se les recuerda.

“Ellas y ellos nos acompañaron viviendo los últimos días de su vida y han fallecido, hoy se les recuerda con mucho cariño. Es una manera de honrar su memoria con las cosas que les gustaban, con la decoración, en la que participaron los residentes que viven en el asilo”, subrayó.

Hernández Pacheco refirió que, el mayor padecimiento que sufren las y los residentes de cualquier asilo, es el abandono, de ahí le siguen enfermedades como la diabetes, hipertensión y tantas otras como la demencia, depresión mayor, párkinson, por lo que requieren de una mejor calidad de vida, una atención muy especial.

“Aparte de estar en situación de abandono y soledad, esto se cruza con factores como la pobreza o que ya no recibieron una pensión; económicamente desamparados. En tema de salud la mayoría no tienen acceso al IMSS o ISSSTE, entonces nosotros no encargamos de darles la atención médica, psicológica, psiquiátrica, social, de terapia ocupacional y de rehabilitación, con el fin de que tengan una calidad de vida en sus últimos días”, mencionó.