¿Hot Wheels por el 30 de septiembre? Así se vivió la tendencia en Saltillo

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    ¿Hot Wheels por el 30 de septiembre? Así se vivió la tendencia en Saltillo
    La respuesta de los compradores fue menor a la registrada en años anteriores, de acuerdo con vendedores. CORTESÍA

Vendedores ofrecieron desde carritos individuales hasta cajas sorpresa, aunque reportaron ventas menores a las del año pasado

Hoy 30 de septiembre las redes sociales volvieron a impulsar una tendencia que propone regalar carritos Hot Wheels a los hombres como una respuesta al Día de las Flores Amarillas.

La dinámica, que comenzó a difundirse desde 2023 a través de redes sociales, plantea regalar autos de juguete como una forma de consentir al “niño interior”. La propuesta incluye desde carritos sueltos hasta ramos y cajas sorpresa con distintos productos.

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$!La propuesta incluye desde carritos sueltos hasta ramos y cajas sorpresa con distintos productos.
La propuesta incluye desde carritos sueltos hasta ramos y cajas sorpresa con distintos productos. CORTESÍA

En Saltillo, vendedores ofrecieron durante este miércoles diferentes opciones a través de redes sociales, con precios que fueron desde los 180 hasta los 500 pesos, dependiendo del tipo de detalle, complementos como snacks y el número de carritos incluidos.

Sin embargo, la respuesta de los compradores fue menor a la registrada en años anteriores, de acuerdo con vendedores consultados que señalaron que para la tarde de este miércoles todavía no habían concretado ventas, mientras que otros reportaban la reducción del 90% respecto al 2025.

Los comerciantes señalaron que la principal dificultad es que la fecha todavía no se encuentra arraigada entre los consumidores y no tiene el mismo reconocimiento que otras celebraciones o tendencias que se han consolidado a través de redes sociales.

Ante los precios de los arreglos, algunos compradores también optaron por acudir directamente a tiendas de autoservicio para adquirir los carritos por separado, al considerar que esta alternativa resultaba más económica.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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