¿Hot Wheels por el 30 de septiembre? Así se vivió la tendencia en Saltillo

La dinámica, que comenzó a difundirse desde 2023 a través de redes sociales, plantea regalar autos de juguete como una forma de consentir al “niño interior”. La propuesta incluye desde carritos sueltos hasta ramos y cajas sorpresa con distintos productos.

Hoy 30 de septiembre las redes sociales volvieron a impulsar una tendencia que propone regalar carritos Hot Wheels a los hombres como una respuesta al Día de las Flores Amarillas.

En Saltillo, vendedores ofrecieron durante este miércoles diferentes opciones a través de redes sociales, con precios que fueron desde los 180 hasta los 500 pesos, dependiendo del tipo de detalle, complementos como snacks y el número de carritos incluidos.

Sin embargo, la respuesta de los compradores fue menor a la registrada en años anteriores, de acuerdo con vendedores consultados que señalaron que para la tarde de este miércoles todavía no habían concretado ventas, mientras que otros reportaban la reducción del 90% respecto al 2025.

Los comerciantes señalaron que la principal dificultad es que la fecha todavía no se encuentra arraigada entre los consumidores y no tiene el mismo reconocimiento que otras celebraciones o tendencias que se han consolidado a través de redes sociales.

Ante los precios de los arreglos, algunos compradores también optaron por acudir directamente a tiendas de autoservicio para adquirir los carritos por separado, al considerar que esta alternativa resultaba más económica.