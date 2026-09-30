Pronostican lluvias más intensas para Coahuila durante el fin de semana; descartan daños graves

Hasta el momento no se registran daños de consideración ni personas lesionadas en Coahuila tras las precipitaciones recientes, informó el subsecretario de Protección Civil en el estado, Ramiro Durán. El funcionario estatal detalló que únicamente se han atendido incidentes menores en municipios como Piedras Negras y Torreón, derivados del paso de las lluvias.

“Hasta el día de hoy no tenemos reporte de nada más. Ayer, de Piedras Negras, algunos árboles caídos, dos transformadores dañados; antier, el tema de Torreón, que fue donde más afectación tuvimos en árboles y arbotantes”, señaló Ramiro Durán. Asimismo, precisó la situación en los hogares de la entidad al señalar que “más de 15 colonias se quedaron sin luz, pero afectaciones a vivienda no tenemos y personas lesionadas hasta el momento tampoco”. Respecto a las precipitaciones registradas en la Región Sureste, Durán aclaró que las lluvias más severas aún están por presentarse, conforme al pronóstico meteorológico. “Ayer y hoy son lluvias ligeras a un poco más de intensidad, pero de mañana al día lunes tendríamos lluvias con mayor intensidad”, advirtió el subsecretario.

Ante esta situación, la dependencia emitió recomendaciones preventivas para la ciudadanía y exhortó a la población a resguardarse en sus viviendas, en espacios con estructura sólida. “Si el nivel del agua va subiendo o va entrando a la vivienda, llamar de inmediato al 911 para que podamos acudir a auxiliarlos y, de ser necesario, llevarlos a un refugio temporal”, instó el funcionario. Durán destacó que la entidad cuenta con la infraestructura necesaria para atender cualquier emergencia, al asegurar que tienen “capacidad de más de 10 mil personas que podemos albergar en los refugios temporales”. Finalmente, hizo un llamado a los automovilistas a extremar precauciones en la vía pública, salir con tiempo y respetar los semáforos pluviales instalados en la capital del estado para evitar quedar varados en zonas inundadas.