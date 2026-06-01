Parras: motociclista se pasa el semáforo en rojo y termina lesionado tras fuerte choque

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Coahuila
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    Parras: motociclista se pasa el semáforo en rojo y termina lesionado tras fuerte choque
    Las primeras versiones señalan que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo antes de impactarse contra el vehículo con placas del estado de Durango. PEDRO PESINA

La conductora del automóvil informó que viajaba con su hijo menor de edad y además se encuentra embarazada; pese al impacto, no se reportaron más personas lesionadas

Según los primeros datos, un joven que transitaba en motocicleta circulaba a exceso de velocidad y se pasó la luz roja de los semáforos, momento en el que impactó contra la parte trasera de un automóvil tipo Jetta con placas del estado de Durango, en Parras.

Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento. Se estima que presenta una posible fractura en el pie izquierdo. Se trata de Cristian, de 18 años de edad, quien fue trasladado por personal de la Cruz Roja a una institución de seguridad social para recibir atención médica.

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$!Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio del accidente para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas exactas que derivaron en el percance vial.
Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio del accidente para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas exactas que derivaron en el percance vial. PEDRO PESINA

El vehículo afectado era conducido por Monserrat, de 22 años de edad, quien informó que en el interior viajaba su hijo menor de edad y que además se encuentra embarazada.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas que derivaron en el accidente. No se reportaron otras personas lesionadas.

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