Parras: motociclista se pasa el semáforo en rojo y termina lesionado tras fuerte choque

Según los primeros datos, un joven que transitaba en motocicleta circulaba a exceso de velocidad y se pasó la luz roja de los semáforos, momento en el que impactó contra la parte trasera de un automóvil tipo Jetta con placas del estado de Durango, en Parras.

Como consecuencia del impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento. Se estima que presenta una posible fractura en el pie izquierdo. Se trata de Cristian, de 18 años de edad, quien fue trasladado por personal de la Cruz Roja a una institución de seguridad social para recibir atención médica.