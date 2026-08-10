Identifican a presunto responsable de homicidio en Ramos Arizpe; deuda por un celular motivó la agresión

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    Identifican a presunto responsable de homicidio en Ramos Arizpe; deuda por un celular motivó la agresión
    El móvil inicial apunta a una disputa económica relacionada con el pago de un dispositivo móvil. ESPECIAL

La Fiscalía ya identificó al presunto homicida y mantiene un operativo para localizarlo; el crimen habría derivado de una deuda por un celular

La Fiscalía General del Estado mantiene plenamente identificado al presunto responsable del homicidio de un hombre al interior de un domicilio en Ramos Arizpe, cuyo móvil inicial estaría vinculado a una disputa económica entre particulares.

Tras realizar los primeros peritajes en la escena, las autoridades descartaron la participación de una mujer en el ataque directo e iniciaron las labores de localización del sospechoso.

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“Tenemos ya plenamente identificado al agresor. De hecho, te puedo decir que ya estamos en el proceso de búsqueda y localización, ya tenemos por ahí un medio de conducción”, declaró Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste.

Sobre las causas que originaron la agresión mortal, la representación social indicó que los datos preliminares apuntan a un reclamo monetario por la entrega de un dispositivo móvil.

“El tema fue que le debía algún dinero por un tema de un celular. La persona que agrede andaba junto con su pareja, pero de la información recabada se advierte que solamente es uno el agresor”, indicó Julio Loera.

Las corporaciones de los tres niveles de gobierno implementaron un despliegue operativo en la zona metropolitana con el objetivo de dar con el paradero del presunto implicado y presentarlo ante la autoridad judicial.

“Estamos tras la búsqueda coordinándonos con los tres órdenes de gobierno: Policía Municipal, Estatal, Agencia de Investigación, Guardia Nacional y SEDENA, bajo la instrucción de trabajar de esa forma”, puntualizó el delegado.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, el detenido será puesto a disposición de un juez de control para iniciar el proceso penal correspondiente.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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