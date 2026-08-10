Investiga FGE si mujer le quitó la vida a su pareja en defensa propia tras sufrir agresiones en Saltillo

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    Investiga FGE si mujer le quitó la vida a su pareja en defensa propia tras sufrir agresiones en Saltillo
    La detenida presenta diversas lesiones, por lo que las autoridades analizan su versión de que actuó en defensa propia. REDES SOCIALES

La Fiscalía analiza si la mujer actuó en legítima defensa tras presuntas agresiones físicas previas al homicidio de su pareja

La Fiscalía General del Estado en la Región Sureste investiga un presunto entorno de violencia familiar detrás del homicidio ocurrido en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, donde una mujer presuntamente le quitó la vida a su pareja sentimental con un arma blanca.

Las autoridades analizan la versión de la imputada, quien señala haber actuado tras sufrir agresiones físicas momentos antes del incidente, según confirmó Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-muere-apunalado-en-saltillo-detienen-a-su-pareja-como-presunta-responsable-KF22720965
$!La joven mujer es investigada por el homicidio de su pareja; autoridades analizan si actuó en legítima defensa tras una presunta agresión física.
La joven mujer es investigada por el homicidio de su pareja; autoridades analizan si actuó en legítima defensa tras una presunta agresión física. REDES SOCIALES

“Es un tema muy complejo porque de la información que tenemos recabada hasta ahorita era un contexto de violencia muy marcado. Por ahí mandamos dictaminar a la persona que tenemos detenida y presenta diversas lesiones”, explicó el funcionario.

Julio Loera detalló que la representación social se encuentra en la etapa de verificación de los hechos para determinar si la agresión se derivó de un acto de defensa.

“Estamos verificando su versión que dentro de lo que ella manifiesta es que previo a esto la arrastraron y la golpearon, motivo por el cual logra tomar un cuchillo. Coinciden las lesiones que ella presenta, pero tenemos que analizar todo ese contexto”, señaló Loera.

$!El joven perdió la vida tras ser presuntamente atacado con un arma blanca en un domicilio de la colonia Universidad Pueblo.
El joven perdió la vida tras ser presuntamente atacado con un arma blanca en un domicilio de la colonia Universidad Pueblo. REDES SOCIALES

Las autoridades ministeriales se encuentran recabando testimonios para esclarecer los antecedentes del caso antes de que concluya el plazo legal para la audiencia inicial.

“Se nos vence el término a las 3:00 de la mañana del día de mañana. Estamos recabando algunas entrevistas, todo con la finalidad de esclarecer y no errarle”, precisó el delegado.

La representación jurídica de la detenida busca sustentar la postura de legítima defensa, por lo que las indagatorias continuarán bajo el principio de presunción de inocencia mientras se resuelve su situación legal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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