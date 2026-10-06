IEC busca observadores electorales para vigilar proceso del 2027

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se sumó a la difusión de la convocatoria aprobada por el Consejo General del INE para invitar a los coahuilenses a registrarse en el programa de Observación Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027. La observación electoral es un derecho que faculta a la ciudadanía a vigilar y dar seguimiento a los actos de preparación y desarrollo de la jornada electoral. El IEC señaló que esta participación contribuye a transparentar el trabajo de las autoridades y a consolidar la confianza en las instituciones. La figura del observador electoral sustituye a la de los representantes de partidos políticos en las elecciones donde no se renuevan cargos por la vía partidista.

De acuerdo con el portal de Observación Electoral, hasta este 6 de octubre se han registrado 366 solicitudes individuales y 6 personas integrantes de organización, para un total de 372 interesados. En el proceso electoral de 2025, la cifra fue de más de mil 700 coahuilenses que se registraron como observadores, de los cuales 409 fueron aprobados y capacitados para participar en la jornada. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud de manera individual o a través de organizaciones, en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE o en las oficinas centrales del IEC. También podrán hacerlo en línea en el portal https://pe2027-observadores.ine.mx/. El trámite se extiende a los coahuilenses que residen en el extranjero, quienes podrán realizarlo de manera virtual. Para obtener la acreditación, las personas aspirantes deberán cumplir con los requisitos de la legislación electoral, entregar la documentación requerida, tomar un curso de capacitación y comprometerse a actuar bajo los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad.

La ciudadanía acreditada no solo vigilará las casillas tradicionales, sino que también podrá observar las modalidades de Voto Anticipado, Voto de Personas en Prisión Preventiva y el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. El registro de solicitudes estará abierto hasta el 10 de mayo de 2027. La capacitación presencial o a distancia se realizará del 1 de noviembre de 2026 al 17 de mayo de 2027; la capacitación por organizaciones, del 1 de noviembre al 31 de mayo de 2027; y la capacitación virtual, del 1 de enero al 31 de mayo de 2027. La acreditación y entrega de gafetes se llevará a cabo del 1 de noviembre de 2026 al 5 de junio de 2027.