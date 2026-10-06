Cuatro de cada 10 hogares reciben ingresos de programas sociales; Coahuila por debajo de la media nacional

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    Cuatro de cada 10 hogares reciben ingresos de programas sociales; Coahuila por debajo de la media nacional
    Por definición, los programas sociales son iniciativas y estrategias creadas principalmente por los gobiernos para mejorar las condiciones de vida de la población, reducir la pobreza y disminuir la desigualdad. VANNGUARDIA

En México, la proporción de los hogares que recibían dinero por programas de gobierno pasó de 25% en 2020 a 41.4% en 2025

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que cuatro de cada 10 hogares en México reciben ingresos de programas sociales federales o estatales, lo que equivale a 16.4 millones de hogares mexicanos, con base a datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

IMCO mapeó la información de Inegi y mostró que los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades federativas con mayor proporción de que al menos un integrante de estos hogares reciben ingresos de programas sociales, con proporciones de 57%, 56.9 y 53%, respectivamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/faltan-resultados-para-garantizar-igualdad-salarial-imco-NL23823178

En cambio, los estados con menor proporción fueron Quintana Roo (25.8%), Nuevo León (28.3%) y Baja California (28.4%).

$!La Encuesta Intercensal se realiza cada cinco años y permite observar variables macro a nivel nacional y de las 32 entidades del país.
La Encuesta Intercensal se realiza cada cinco años y permite observar variables macro a nivel nacional y de las 32 entidades del país. INEGI

Inegi precisó que estas proporciones prácticamente se doblaron desde 2020, ya que en ese año la proporción de los hogares de México que recibían un ingreso por programas sociales era de 25%, en otras palabras dos de cada 10 personas.

En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía precisó que los hogares que a nivel nacional recibían al menos un ingreso por programas sociales distintos al trabajo aumentó de 17.1% en 2020 a 32.1% en 2025.

COAHUILA: 3 DE CADA 10 HOGARES RECIBEN INGRESOS DE PROGRAMAS SOCIALES

En el caso de Coahuila, el 32.1% de los hogares que conforman a la entidad recibían al menos un ingreso por parte de programas sociales federales/estatales en 2025.

Según el mapeo del IMCO, la entidad se encuentra entre los cinco estados (Baja California, Chihuahua, Jalisco y Querétaro) que se encuentran en el rango de 30 a 35% de la población que reciben al menos un ingreso por programa social.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-insiste-en-promesa-de-cinco-mil-dolares-por-adulto-si-los-republicanos-ganan-en-noviembre-DA23893770

De menor a mayor proporción, donde a mayor porcentaje son más los hogares que reciben ingresos por programas sociales, Coahuila se posicionó en el puesto número 5 de las 32 entidades federativas que menos proporción tiene de hogares que recibían al menos un ingreso por programa social, según Inegi.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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