Elecciones en Coahuila: plataforma de transparencia inicia con baja respuesta; pluris son los más ausentes

Al iniciar las campañas electorales, el Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha la plataforma de candidatos “Conóceles”, donde, durante los primeros dos días, únicamente menos del 9 por ciento de los aspirantes subió su perfil para dar a conocer el proyecto legislativo que propone para sus distritos. Los candidatos plurinominales son quienes más han desairado esta herramienta. De acuerdo con una revisión realizada por VANGUARDIA a la plataforma, de un universo de 379 candidaturas registradas, apenas 34 candidatos habían subido su información; es decir, solo el 8.97 por ciento del total mostró interés en la plataforma oficial durante las primeras horas de operación.

La plataforma entró en funcionamiento desde las primeras horas del pasado 5 de mayo, fecha en que formalmente arrancaron las campañas y los candidatos comenzaron a difundir sus perfiles y principales propuestas para contender en los 16 distritos de Coahuila. “Conóceles”, creada y desarrollada por el IEC, ya había sido utilizada en ejercicios electorales anteriores con el objetivo de que la ciudadanía pueda contrastar, en un solo sitio, las propuestas de los distintos candidatos. La consulta realizada con corte al mediodía de este jueves 7 de mayo revela que los candidatos de la coalición PRI-UDC son quienes más han cargado información en la página, con 13 de los 40 candidatos registrados.

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📅 12 de mayo

🕥 10:30 hrs.

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Le siguen el PAN, con 11 de 50 candidatos; Nuevas Ideas, con cinco de 50; Morena y PT, con cuatro de 40; y Movimiento Ciudadano, con uno de 50. Las 379 candidaturas se dividen entre las postulaciones de mayoría relativa —quienes compiten directamente por un distrito y recorren las calles junto con sus suplentes para presentar sus propuestas— y las de representación proporcional, conocidas como plurinominales.

A diferencia de los candidatos de mayoría relativa, los plurinominales no tienen la necesidad ni la oportunidad de hacer campaña en territorio, ya que acceden a las curules mediante listas registradas por los partidos políticos y los espacios se asignan con base en la votación total obtenida en los distritos. Sin embargo, pese a contar con menos exposición pública, son precisamente los candidatos plurinominales quienes menos han aportado información a la plataforma, con apenas seis registros —tres propietarios y tres suplentes— de un total de 187 candidaturas que compiten bajo este principio.

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La consejera del IEC, Layla Miranda Girón, integrante de la Comisión de Transparencia encargada de vigilar el funcionamiento de la plataforma, recordó que los lineamientos de “Conóceles” forman parte de las disposiciones establecidas por el Instituto Nacional Electoral. Detalló que los candidatos cuentan con hasta 15 días posteriores a la entrega de las cuentas de acceso —realizada el pasado 4 de mayo— para cargar su información en la plataforma.

Señaló que, aunque el registro de información ya es un requisito obligatorio, el IEC espera que en los próximos días todos los candidatos completen sus perfiles. Conforme avance ese proceso, también se prevé un incremento en las visitas al sitio, que durante el primer día de operación alcanzó las 4 mil 890 visualizaciones, pese a que aún no se había registrado ni el 10 por ciento de las candidaturas. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para consultar la plataforma e informarse sobre los perfiles curriculares y las principales propuestas de quienes buscan representarlos, además de identificar a los candidatos que compiten en su distrito.

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