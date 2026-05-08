Pide Consejo de Seguridad Empresarial priorizar estabilidad de Coahuila en elecciones

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    Pide Consejo de Seguridad Empresarial priorizar estabilidad de Coahuila en elecciones
    Integrantes del organismo señalaron que las condiciones de seguridad influyen directamente en la llegada y permanencia de inversiones en Coahuila. CORTESÍA

El organismo llamó al sector empresarial a valorar condiciones de seguridad, inversión y desarrollo económico al momento de votar

El presidente del Consejo de Seguridad Empresarial de Coahuila, Isaac del Bosque, llamó a la comunidad empresarial a privilegiar la continuidad de las condiciones de seguridad y estabilidad en el estado rumbo al próximo proceso electoral.

El dirigente afirmó que estos factores han permitido mantener el desarrollo económico y la atracción de inversiones en Coahuila.

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Consideró importante que, antes de respaldar propuestas políticas, se analicen los resultados actuales en materia de seguridad y estado de derecho.

“Hoy más que nunca es importante reflexionar sobre el rumbo que queremos para nuestro estado”, expresó.

Así mismo, pidió al sector empresarial votar pensando en lo que, dijo, resulte mejor para Coahuila, las empresas, los trabajadores y quienes generan empleo.

“Es indispensable pensar en el bien común y no dejarnos deslumbrar por propuestas o promesas populistas que no estén respaldadas por resultados reales”, señaló.

También sostuvo que la seguridad es un factor clave para el crecimiento económico y la permanencia de inversiones.

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“Sin seguridad no hay crecimiento económico, no hay nuevas inversiones y no hay condiciones para que las empresas puedan sostenerse”, afirmó.

Por último, advirtió que en entidades como Sinaloa y Tamaulipas la inseguridad ha afectado la actividad económica y el desarrollo empresarial.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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