Pide Consejo de Seguridad Empresarial priorizar estabilidad de Coahuila en elecciones

El dirigente afirmó que estos factores han permitido mantener el desarrollo económico y la atracción de inversiones en Coahuila.

El presidente del Consejo de Seguridad Empresarial de Coahuila , Isaac del Bosque, llamó a la comunidad empresarial a privilegiar la continuidad de las condiciones de seguridad y estabilidad en el estado rumbo al próximo proceso electoral.

Consideró importante que, antes de respaldar propuestas políticas, se analicen los resultados actuales en materia de seguridad y estado de derecho.

“Hoy más que nunca es importante reflexionar sobre el rumbo que queremos para nuestro estado”, expresó.

Así mismo, pidió al sector empresarial votar pensando en lo que, dijo, resulte mejor para Coahuila, las empresas, los trabajadores y quienes generan empleo.

“Es indispensable pensar en el bien común y no dejarnos deslumbrar por propuestas o promesas populistas que no estén respaldadas por resultados reales”, señaló.

También sostuvo que la seguridad es un factor clave para el crecimiento económico y la permanencia de inversiones.