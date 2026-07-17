IMARC, Lennox y municipio de Ramos Arizpe unen esfuerzos en jornada exitosa de reforestación

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    IMARC, Lennox y municipio de Ramos Arizpe unen esfuerzos en jornada exitosa de reforestación
    Estudiantes, trabajadores de Lennox y personal municipal de Ramos Arizpe plantaron 60 fresnos en las instalaciones del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC). CORTESÍA

En el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón se sembraron 60 fresnos donados por la empresa estadounidense con sede en el municipio ixtlero

Un total de 60 árboles de fresno fueron plantados este viernes en las instalaciones del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), con la participación de estudiantes, personal municipal de Ramos Arizpe y trabajadores de la empresa Lennox.

Los ejemplares fueron donados por la compañía e incorporados a las áreas verdes del plantel durante la jornada denominada “Más árboles, más vida”, coordinada con la Dirección de Ecología de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/intensificara-ramos-arizpe-jornadas-de-reforestacion-durante-julio-suma-mas-de-2-mil-300-arboles-plantados-KN21798103

La actividad se suma al programa de reforestación municipal que, entre 2025 y el cierre de junio de 2026, acumulaba 2 mil 365 árboles plantados en vialidades, instituciones educativas, áreas verdes y comunidades rurales.

Entre los espacios intervenidos previamente se encuentran la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el bulevar Masso Masso y la Plaza Tula.

Alma Delia Aguirre Gutiérrez, directora de Ecología, señaló que la participación de empresas y escuelas permite ampliar la cobertura vegetal e incorporar la educación ambiental en las actividades de los estudiantes.

$!Lennox donó los ejemplares utilizados para ampliar las áreas verdes del plantel educativo ubicado en Ramos Arizpe.
Lennox donó los ejemplares utilizados para ampliar las áreas verdes del plantel educativo ubicado en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Andrea Cruz Ochoa, gerente sénior de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Lennox, indicó que la donación forma parte de las acciones comunitarias de la empresa en la ciudad.

El director del IMARC, Omar Torres Vázquez, señaló que la jornada permitirá reforzar entre el alumnado la responsabilidad ambiental.

A nombre del alumnado, Johana Giselle Ramos Cruz agradeció el apoyo recibido y aseguró que las y los estudiantes asumirán el compromiso de cuidar los árboles plantados para que el beneficio permanezca durante muchos años y contribuya a un mejor ambiente para toda la comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-suma-cinco-pozos-nuevos-para-combatir-escasez-de-agua-en-2026-DH21734722

La estrategia municipal de también incluye el programa “Adopta un árbol”, mediante el cual cada viernes se entregan ejemplares a familias interesadas en plantarlos y mantenerlos en sus domicilios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ecología
Medio Ambiente
Reforestación

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enredos a la 4T

Enredos a la 4T
true

Región Sureste de Coahuila: Pozos clausurados, ¿se está resolviendo algo?
true

POLITICÓN: ¿Aduanas ciegas? Ernesto Ruffo, huachicol fiscal y los cabos sueltos del megadecomiso en Coahuila
El caso más reciente es el de Jesús Emiliano, quien murió atropellado en la colonia Brisas Poniente.

Saltillo: vacaciones de verano concentran más casos de niños atropellados
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y ordenó la necropsia para determinar la causa del fallecimiento.

Muere hombre en Hospital General de Saltillo; familia pide investigar presunto homicidio
Ana Paula Vázquez competirá en Saltillo después de finalizar tercera en el serial internacional de arco recurvo.

Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo
Mykhailo Fedorov, el exministro de Defensa, critica al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev.

Ucrania estaba en una buena racha. Entonces surgió una ruptura militar
Personas llevan agua desde Humaita hacia la comunidad de Paraizinho, a lo largo de un tramo seco del río Madeira, un afluente del Amazonas, en medio de una sequía, el 8 de septiembre de 2024, en Brasil.

Así se prepara América Latina para la sequía, las inundaciones y el calor provocados por El Niño