IMARC, Lennox y municipio de Ramos Arizpe unen esfuerzos en jornada exitosa de reforestación

Un total de 60 árboles de fresno fueron plantados este viernes en las instalaciones del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), con la participación de estudiantes, personal municipal de Ramos Arizpe y trabajadores de la empresa Lennox. Los ejemplares fueron donados por la compañía e incorporados a las áreas verdes del plantel durante la jornada denominada “Más árboles, más vida”, coordinada con la Dirección de Ecología de Ramos Arizpe.

La actividad se suma al programa de reforestación municipal que, entre 2025 y el cierre de junio de 2026, acumulaba 2 mil 365 árboles plantados en vialidades, instituciones educativas, áreas verdes y comunidades rurales. Entre los espacios intervenidos previamente se encuentran la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el bulevar Masso Masso y la Plaza Tula. Alma Delia Aguirre Gutiérrez, directora de Ecología, señaló que la participación de empresas y escuelas permite ampliar la cobertura vegetal e incorporar la educación ambiental en las actividades de los estudiantes.

Andrea Cruz Ochoa, gerente sénior de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Lennox, indicó que la donación forma parte de las acciones comunitarias de la empresa en la ciudad. El director del IMARC, Omar Torres Vázquez, señaló que la jornada permitirá reforzar entre el alumnado la responsabilidad ambiental. A nombre del alumnado, Johana Giselle Ramos Cruz agradeció el apoyo recibido y aseguró que las y los estudiantes asumirán el compromiso de cuidar los árboles plantados para que el beneficio permanezca durante muchos años y contribuya a un mejor ambiente para toda la comunidad.

La estrategia municipal de también incluye el programa “Adopta un árbol”, mediante el cual cada viernes se entregan ejemplares a familias interesadas en plantarlos y mantenerlos en sus domicilios.