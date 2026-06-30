Intensificará Ramos Arizpe jornadas de reforestación durante julio; suma más de 2 mil 300 árboles plantados

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció que durante el mes de julio pondrá en marcha una nueva etapa de su programa de reforestación, como parte de la estrategia de conservación y recuperación de áreas verdes que, entre 2025 y lo que va de 2026, ha permitido la plantación de 2 mil 365 árboles en distintos puntos del municipio. De acuerdo con la administración municipal, las nuevas jornadas se llevarán a cabo en diversos sectores, priorizando aquellos espacios que, por sus condiciones ambientales y sociales, representen un mayor beneficio para la población y favorezcan el adecuado desarrollo de las especies nativas que serán sembradas.

Las acciones son coordinadas por la Dirección de Ecología en conjunto con distintas dependencias municipales y tienen como objetivo fortalecer la cobertura vegetal, mejorar el entorno urbano y fomentar la participación ciudadana en la conservación del medio ambiente. Como parte de esta estrategia, el vivero municipal ha recibido 4 mil 887 árboles durante el mismo periodo, de los cuales 3 mil 788 han sido destinados a programas de reforestación, donación y proyectos de conservación ambiental en distintos puntos del municipio.

Entre las intervenciones más representativas se encuentran las realizadas en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el bulevar Massó Massó, la Plaza Tula, además de instituciones educativas, áreas verdes y comunidades rurales. Paralelamente, el programa Adopta un Árbol continúa desarrollándose cada viernes, mediante la entrega de ejemplares a familias interesadas en contribuir al incremento de la cobertura forestal desde sus hogares. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que la protección del medio ambiente requiere acciones permanentes y la participación conjunta de autoridades y ciudadanía.

“Sembrar un árbol es sembrar calidad de vida para las próximas generaciones. Queremos un Ramos Arizpe con más espacios verdes, más sombra, mejor calidad del aire y una ciudadanía cada vez más comprometida con el cuidado de su entorno. Por eso seguiremos impulsando acciones permanentes que dejen un beneficio duradero para nuestra ciudad.” Con estas acciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso con el desarrollo sustentable de Ramos Arizpe, mediante la protección de los recursos naturales, el incremento de las áreas verdes y el fortalecimiento de una cultura ambiental entre la población.

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