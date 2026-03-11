Imparten a mujeres de Ramos Arizpe charla sobre bienestar y desarrollo personal
Empresarias, estudiantes y líderes sociales participaron en una jornada de reflexión que promovió crecimiento interior, propósito de vida y fortalecimiento del papel femenino en la comunidad
RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal organizó una conferencia motivacional que reunió a cerca de 500 asistentes en el Teatro de la Ciudad “Eulalio Gutiérrez”, donde se abordaron herramientas orientadas al crecimiento personal y al fortalecimiento del bienestar emocional.
La ponencia titulada “Los siete códigos de la felicidad”, impartida por el conferencista internacional Jesús Eduardo Tobías Páder, convocó a empresarias, estudiantes, emprendedoras y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Ramos Arizpe, quienes participaron en un espacio de diálogo enfocado en la reflexión, la motivación y el desarrollo integral.
Durante el encuentro, las participantes escucharon diversas perspectivas sobre cómo construir una vida con mayor equilibrio emocional, sentido de propósito y relaciones humanas más sólidas.
ESPACIO DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN FEMENINA
En representación del organismo asistencial, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de impulsar actividades que contribuyan al fortalecimiento personal de las mujeres y a su participación activa en la sociedad.
Subrayó que desde el DIF se promueven iniciativas que generen oportunidades para el desarrollo integral femenino y que permitan compartir experiencias que impulsen el crecimiento individual y colectivo.
“Desde el DIF trabajamos para abrir espacios que fortalezcan a las mujeres, que les permitan reflexionar, crecer y compartir experiencias. Las mujeres son una parte fundamental del desarrollo de nuestra comunidad”, expresó.
SIETE CLAVES PARA FORTALECER EL BIENESTAR
Durante su intervención, Tobías Páder presentó una serie de principios orientados a promover actitudes positivas, fortalecer la motivación personal y fomentar relaciones humanas saludables.
A través de siete conceptos centrales, el conferencista invitó a las asistentes a reflexionar sobre la construcción de una vida con mayor plenitud, destacando la importancia del propósito personal, la actitud frente a los desafíos y la capacidad de influir positivamente en el entorno.
La conferencia formó parte de la agenda impulsada por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para conmemorar el 8 de marzo, con actividades destinadas a reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo social, económico y comunitario del municipio.