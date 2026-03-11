Imparten a mujeres de Ramos Arizpe charla sobre bienestar y desarrollo personal

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal organizó una conferencia motivacional que reunió a cerca de 500 asistentes en el Teatro de la Ciudad “Eulalio Gutiérrez”, donde se abordaron herramientas orientadas al crecimiento personal y al fortalecimiento del bienestar emocional.

La ponencia titulada “Los siete códigos de la felicidad”, impartida por el conferencista internacional Jesús Eduardo Tobías Páder, convocó a empresarias, estudiantes, emprendedoras y representantes de organizaciones de la sociedad civil de Ramos Arizpe, quienes participaron en un espacio de diálogo enfocado en la reflexión, la motivación y el desarrollo integral.

TE PUEDE INTERESAR: Ampliación de la carretera 57 fortalecerá movilidad: Alcalde de Ramos Arizpe

Durante el encuentro, las participantes escucharon diversas perspectivas sobre cómo construir una vida con mayor equilibrio emocional, sentido de propósito y relaciones humanas más sólidas.

ESPACIO DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN FEMENINA

En representación del organismo asistencial, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de impulsar actividades que contribuyan al fortalecimiento personal de las mujeres y a su participación activa en la sociedad.

Subrayó que desde el DIF se promueven iniciativas que generen oportunidades para el desarrollo integral femenino y que permitan compartir experiencias que impulsen el crecimiento individual y colectivo.