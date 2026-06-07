Implementan operativo de vigilancia en Ramos Arizpe durante jornada electoral
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Corporaciones de seguridad y auxilio participaron en las acciones preventivas
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de contribuir al desarrollo ordenado y seguro de la jornada electoral de este domingo, corporaciones de seguridad y auxilio desplegaron un operativo especial de vigilancia y atención preventiva en distintos sectores del municipio.
Desde las primeras horas del día, elementos de la Seguridad Pública Municipal realizaron recorridos de presencia y vigilancia tanto en la zona urbana como en comunidades rurales, en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de atender de manera oportuna cualquier situación que requiriera apoyo institucional.
De acuerdo con las autoridades, las acciones implementadas incluyen labores preventivas, monitoreo permanente y atención a reportes ciudadanos, privilegiando en todo momento el respeto al marco legal vigente y a las disposiciones establecidas por las autoridades electorales.
Asimismo, se exhortó a la población a colaborar con las medidas de seguridad, atendiendo la señalización vial, respetando las indicaciones de las corporaciones de seguridad y planificando con anticipación sus traslados para evitar contratiempos durante el desarrollo de la jornada.
Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia o solicitud de auxilio, la ciudadanía puede comunicarse al sistema estatal de emergencias 911, así como a la línea directa de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, disponible en el número 844 488 6981.
Con estas acciones, las corporaciones buscan mantener condiciones de tranquilidad y brindar atención inmediata a la población durante el proceso electoral.