Implementan operativo de vigilancia en Ramos Arizpe durante jornada electoral

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de contribuir al desarrollo ordenado y seguro de la jornada electoral de este domingo, corporaciones de seguridad y auxilio desplegaron un operativo especial de vigilancia y atención preventiva en distintos sectores del municipio.

Desde las primeras horas del día, elementos de la Seguridad Pública Municipal realizaron recorridos de presencia y vigilancia tanto en la zona urbana como en comunidades rurales, en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de atender de manera oportuna cualquier situación que requiriera apoyo institucional.