Implementará Ramos Arizpe programa de vales para retirar arena de las calles y evitar inundaciones

A cambio del material retirado que se encuentre en desuso, el Ayuntamiento entregará un vale a los ciudadanos. Con este documento, los habitantes podrán solicitar material completamente nuevo en las instalaciones de Servicios Primarios el día que lo requieran.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino , anunció la creación de un programa preventivo ante las lluvias atípicas registradas este año. La iniciativa consiste en retirar la arena y grava abandonadas en las banquetas para evitar que terminen en las alcantarillas.

“Esto es con la finalidad de que no se azolven las alcantarillas porque cuando llueve esa tierra, esa grava, o sea, esa arena, va a dar directamente a las alcantarillas”, explicó Gutiérrez Merino respecto a la problemática.

El edil señaló que las obstrucciones pluviales derivan del constante crecimiento urbano de la ciudad. Al ser un municipio con alta actividad económica, los habitantes suelen edificar de manera constante en sus propiedades durante los fines de semana.

“Es una ciudad que normalmente está en construcción; todos los habitantes están construyendo una bardita o un techito, están techando la cochera o están haciendo un cuarto”, detalló el mandatario municipal sobre las dinámicas locales.

El alcalde explicó que los ciudadanos suelen comprar material en exceso por cuestiones de economía. Comprar medio viaje resulta más conveniente que adquirir carretillas individuales, lo que genera acumulaciones prolongadas de residuos en la vía pública.

“Es muy común que en muchas de las casas veamos arena no de un mes, sino de años. Nosotros la arena les damos un vale por cinco costales, por tres costales o por los costales que sean”, precisó Gutiérrez Merino sobre el canje.

La medida tendrá un carácter obligatorio para aquellos materiales que obstruyan el paso y muestren signos de abandono prolongado. Personal del Ayuntamiento se encargará de realizar las inspecciones correspondientes en los sectores habitacionales.

“Se van a tener que acoplar. Y se van a estar ahí mientras estén en construcción; si no, lo vamos a recoger como basura, en dado caso de que esté ahí”, advirtió de forma directa el alcalde.

Para garantizar la legalidad y transparencia del programa, la propuesta será enviada al Cabildo para su aprobación formal. Esto brindará certeza jurídica a los ciudadanos para que reclamen su material nuevo sin importar el tiempo transcurrido.

“Va a pasar por Cabildo, es una instrucción que se pasa por Cabildo para que no tengamos ningún problema y cualquier persona pueda reclamar con el valecito debido aquí en Servicios Primarios”, concluyó.