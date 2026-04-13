Impulsa Constellation Brands nueva generación de líderes en Coahuila con programa educativo

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del talento joven en la entidad, Constellation Brands dio a conocer la apertura de la convocatoria 2026–2027 del Programa de Excelencia “El valor de educar”, una plataforma orientada a identificar, formar y acompañar a estudiantes con alto rendimiento académico y vocación transformadora. En esta edición, se contempla la incorporación de 500 nuevos beneficiarios en Coahuila, que se sumarán a los 2 mil 500 jóvenes atendidos en ciclos anteriores. Este esfuerzo forma parte de una estrategia regional que impactará también a estudiantes en Sonora y Veracruz.

FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ACAÉMICO Y SOCIAL La convocatoria está dirigida a estudiantes que deseen iniciar o continuar su formación en nivel medio superior o superior, con promedio mínimo de 8.5, estatus regular y una clara orientación hacia el crecimiento personal y la contribución comunitaria. En Coahuila, el programa opera en coordinación con diversas instituciones educativas, entre ellas CECyTEC-EMSAD, Conalep, ITESRC, ITPN, UAdeC, UNILAM, UPPN, UTNC, UTRC y UTT, consolidando una red académica que respalda la formación de los participantes. Los jóvenes seleccionados accederán a un modelo de apoyo integral que contempla capacitación académica y personal mediante cursos, talleres y conferencias; fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades blandas; así como experiencias formativas enfocadas en emprendimiento, aprendizaje-servicio e inmersión en el ámbito laboral. A ello se suman apoyos económicos que incluyen cobertura de cuotas escolares, manutención y recursos destinados a titulación o inserción profesional. RUTA DE CRECIMIENTO CON IMPACTO COMUNITARIO Durante la presentación, Ignacio Burgos, gerente de Constellation Brands en Coahuila, destacó el alcance del programa en la vida de las familias:“En Coahuila, varios conocemos a alguien que ha participado en ediciones anteriores, lo que refleja el impacto tangible de esta iniciativa. Hoy se abre una nueva oportunidad para que más jóvenes desarrollen su potencial y se conviertan en agentes de cambio”.

El esquema contempla además una “Ruta a la Excelencia”, mecanismo mediante el cual los estudiantes avanzan a través de metas académicas y de desarrollo personal, fortaleciendo su liderazgo y capacidades profesionales de manera progresiva. La convocatoria permanecerá abierta del 13 de abril al 6 de mayo de 2026, periodo durante el cual los aspirantes podrán completar su registro a través del sitio oficial del programa. Con esta iniciativa, la empresa refrenda su apuesta por la educación como eje estratégico para el desarrollo social, promoviendo la formación de jóvenes comprometidos con su entorno y con la construcción de comunidades más prósperas.

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