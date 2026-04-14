En Saltillo refuerzan señalización vial en bulevar Emilio Arizpe

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    En Saltillo refuerzan señalización vial en bulevar Emilio Arizpe
    Dentro de los trabajos realizados, las cuadrillas se enfocaron en la aplicación de pintura en carriles y bulevares para mejorar la visibilidad vial. CORTESÍA

Trabajos buscan mejorar la visibilidad y reducir riesgos en una de las vialidades con mayor flujo al sur de Saltillo

Trabajos de delimitación de carriles fueron realizados en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo, como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial en esta zona de alto flujo vehicular.

Según la información, las labores se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre la calle Paseo de las Flores y el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la Hacienda El Mimbre.

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Las cuadrillas aplicaron pintura blanca para la división de carriles y amarilla en cordones cuneta, con el objetivo de mejorar la visibilidad, principalmente durante la noche.

“Estas acciones forman parte de la estrategia integral para mejorar la movilidad urbana y reducir riesgos de accidentes en una de las vialidades con mayor flujo vehicular, tanto de habitantes como de visitantes”, afirmó el alcalde Javier Díaz.

Se informó que estos trabajos forman parte de intervenciones en distintos puntos estratégicos de la ciudad, enfocadas en mejorar las condiciones de movilidad.

De manera paralela, personal del programa “Aquí Andamos” realizó limpieza integral en el canal pluvial ubicado junto a la calle Magisterio, entre David Berlanga y Paseo de la Reforma, a la altura de la Ciudad Deportiva “Francisco I. Madero”.

$!Además de la pintura en vialidades, las brigadas realizaron deshierbe y limpieza de camellones.
Además de la pintura en vialidades, las brigadas realizaron deshierbe y limpieza de camellones. CORTESÍA

Asimismo, continúan los trabajos del programa de embellecimiento de fachadas en viviendas y comercios de la calle Miguel Hidalgo, en el tramo entre Félix U. Gómez y Miguel Ramos Arizpe, en el Centro Histórico.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del Chatbot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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