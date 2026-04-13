Coahuila: Mafia de cuello blanco extorsiona a carboneros

Los empresarios carboneros calificaron de abusiva y arbitraria la citada medida y solicitaron el apoyo del gobernador Manolo Jiménez para combatir a esta nueva mafia del carbón en Coahuila.

Productores de carbón en Coahuila denunciaron que la CFE pretende cobrarles 33 pesos por tonelada pagada, como una aportación para obras sociales en la Región Carbonífera.

Según los denunciantes, la paraestatal, vía terceros, les dio de plazo hasta fines de la próxima semana para firmar la aceptación de la cuota, o caso contrario se atendrán a las consecuencias.

Los contactos entre los productores mineros les aseguraron que el compromiso es un acuerdo tripartita entre la CFE, gobierno del estado y ellos para hacer obras sociales regionales.

“Eso dicen, pero no hay ningún papel que avale el fideicomiso y que garantice que el dinero va a obras en la región y que no se va a ir a los bolsillos de ellos”, advirtió uno de los quejosos.

Otro de los carboneros denunció que esta semana, el jefe de los intermediarios le exigió entregar 400 mil pesos como cuota, tras enterarse que recibió pago por suministro de mineral.

Los representantes mineros señalaron que la nueva mafia anda hambreada, pero no van a ceder a sus extorsiones hasta que el gobernador los reciba y ayude con esta mafia de cuello blanco.

NORMALIZAR EL CINISMO

Añejo y conflictivo, se tornó en la Universidad Autónoma de Coahuila el fuerte atraso en pagos de facturas a proveedores.

El tema se ha normalizado de tal manera que los titulares de las oficinas responsables de los contratos ofrecen convenios con facturación bimestral para evitar tanta documentación.

El rector Octavio Pimentel se escuda en el tesorero y el tesorero en el rector, pero lo cierto es que ya se les nota una fuerte dosis de cinismo en este juego de espejos y del gato y el ratón.

La verdad, cómo se extraña al amigo Alanís...

CALLA BOCAS

El fiscal general, Federico Fernández, demostró en los hechos que en Coahuila la justicia se aplica sin distingos de partidos ni fobias personales.

Tanto así que la ex alcaldesa de Múzquiz se deshizo en elogios para la fiscalía, luego de que agentes de investigación detuvieron hace unos días a dos rateros en la casa de Flores Guerra.