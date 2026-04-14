Coahuila: En tiempo de calor se incrementan los males gastrointestinales... ¡cuidado!

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Coahuila: En tiempo de calor se incrementan los males gastrointestinales... ¡cuidado!
    Las infecciones gastrointestinales son una de las principales causas de consulta médica en Saltillo. ESPECIAL

Especialistas advierten riesgos por alimentos contaminados y llaman a reforzar medidas preventivas

El incremento de las temperaturas en el país ha detonado un repunte en las enfermedades infecciosas intestinales, que cada año superan los 1.9 millones de casos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El titular de Salud en Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, explicó que aunque aún no se cuenta con una estadística actualizada, ya se observa un incremento en la incidencia de gastroenteritis.

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“Ya comenzamos a tener enfermedades gastrointestinales, un aumento en la incidencia y es lo que se espera para esta época. Empiezan los cambios de temperatura, el calorcito, y comienzan estas enfermedades”, señaló.

Estas afecciones se mantienen entre las principales causas de consulta en el primer nivel de atención médica y figuran dentro de los padecimientos más frecuentes en el sistema de salud público de Coahuila. Su origen está asociado, en la mayoría de los casos, a bacterias, virus o parásitos que se transmiten por el consumo de alimentos en mal estado, agua contaminada o prácticas deficientes de higiene.

Durante la temporada de calor, el riesgo se incrementa debido a la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación bacteriana, fenómeno que se agrava con el consumo en la vía pública y el aumento de traslados por actividades recreativas.

RIESGOS Y SEÑALES DE ALERTA

El especialista Juan José Granados Romero advirtió que estos cuadros pueden evolucionar rápidamente si no se atienden de manera oportuna, al pasar de un malestar leve a complicaciones como deshidratación severa, dolor abdominal intenso o vómitos persistentes.

Uno de los agentes más comunes es la bacteria Escherichia coli, asociada al consumo de agua contaminada o alimentos mal cocidos, capaz de provocar desde cuadros leves hasta complicaciones graves como insuficiencia renal o infecciones sistémicas.

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El especialista subrayó que los síntomas suelen ser similares sin importar el origen del padecimiento, lo que puede dificultar el diagnóstico y retrasar el tratamiento adecuado. Ante señales como diarrea persistente por más de 48 horas, fiebre superior a 38.5 grados o dolor abdominal agudo, recomendó acudir de inmediato a atención médica.

Para reducir riesgos, se recomienda mantener una higiene constante, especialmente el lavado de manos; asegurar la correcta cocción de alimentos como carnes, mariscos y pollo; evitar productos crudos en sitios sin condiciones sanitarias adecuadas; consumir únicamente agua potable o embotellada y no automedicarse.

Los especialistas coinciden en que la prevención es clave durante esta temporada, ya que lo que inicia como un malestar común puede escalar a una emergencia médica si no se actúa a tiempo.

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