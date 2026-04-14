Saltillo busca sumar 300 litros por segundo al suministro de agua

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Saltillo busca sumar 300 litros por segundo al suministro de agua
    El Plan Extraordinario Antisequía permitió avances en el primer trimestre, afirma el Alcalde. CORTESÍA

Busca Saltillo incrementar caudal de agua con nuevas fuentes y acciones del plan antisequía

Durante la sesión del Consejo de Aguas de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González informó que el municipio trabaja para incorporar este año un caudal aproximado de 300 litros por segundo, como parte de las estrategias para fortalecer el suministro del recurso hídrico en la ciudad.

El edil explicó que, gracias a las acciones implementadas dentro del Plan Extraordinario Antisequía durante el primer trimestre del año, ya se han logrado avances significativos con la incorporación de dos nuevos pozos.

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“Esto ha permitido sumar un caudal de 101 litros por segundo y, adicionalmente, se han recuperado 46 litros por segundo mediante labores de mantenimiento en tres pozos existentes”, detalló.

Díaz González señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla la exploración de nuevas fuentes de abastecimiento, así como la rehabilitación de infraestructura hidráulica, con el objetivo de garantizar el acceso al agua para la población.

$!Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo.
Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo. CORTESÍA

Indicó que el municipio continuará con la ejecución del plan antisequía, priorizando la identificación de nuevas fuentes y la optimización de los recursos disponibles, a fin de incrementar el caudal y mejorar el servicio en beneficio de las y los habitantes.

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Durante la misma sesión, el gerente general de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, presentó un informe sobre la gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2025, así como los avances registrados en el primer trimestre de 2026.

Asimismo, las y los integrantes del Consejo aprobaron los estados financieros auditados de la sociedad, correspondientes al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2025, con lo que se da cumplimiento a los procesos de rendición de cuentas.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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