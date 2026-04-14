Suman dos establecimientos suspendidos por vender ‘sueros vitaminados’ en Coahuila

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Suman dos establecimientos suspendidos por vender ‘sueros vitaminados’ en Coahuila
    Las suspenciones de los establecimientos están relacionadas a la falta de medidas de operatividad como falta de permisos sanitarios o incluso las condiciones propias del inmueble. FREEPIK

Autoridades aseguran productos sin procedencia y aplican cierres temporales; no hay personas hospitalizadas

En Coahuila se registraron ya dos casos de establecimientos intervenidos por la aplicación de sueros vitaminados sin cumplir con requisitos sanitarios. Uno se dio en Saltillo y el otro en Torreón, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre, indicó que en estos puntos se aseguraron productos que no contaban con facturas ni registros que acreditaran su procedencia. Según la información, en ambos casos fue suspensión, no clausura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/suspenden-establecimiento-en-saltillo-por-ofrecer-sueros-vitaminados-sin-cumplir-normatividad-EH19963755

“No sabemos de dónde vienen ni qué son, pero no tenemos personas hospitalizadas, ni denuncias por la aplicación de este suero”, explicó.

El funcionario detalló que los frascos estaban etiquetados únicamente como “suero vitaminado”, por lo que se desconoce su composición y las condiciones en las que fueron elaborados.

Señaló que los operativos se han realizado en distintos establecimientos, como locales de estética y un consultorio médico, donde se ofrecían estos servicios.

ALERTA NACIONAL

Estas acciones derivan de una alerta emitida a nivel nacional hace aproximadamente diez días, tras registrarse fallecimientos en Sonora presuntamente relacionados con productos contaminados.

A partir de ello, las autoridades mantienen revisiones enfocadas en las condiciones de higiene en la preparación de los sueros, ya que una mala manipulación puede derivar en contaminación bacteriana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/muere-otro-interno-del-cefereso-18-en-ramos-arizpe-con-28-kilos-de-peso-acusan-que-padecio-tortura-ID20011595

Además, Aguirre informó que se reforzará la vigilancia en redes sociales, donde estos servicios suelen promocionarse con supuestos beneficios como aumento de energía o reducción del estrés.

También advirtió que muchos de estos establecimientos operan en domicilios particulares fuera del censo sanitario, por lo que las acciones dependen en gran medida de denuncias anónimas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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