Suman dos establecimientos suspendidos por vender ‘sueros vitaminados’ en Coahuila

En Coahuila se registraron ya dos casos de establecimientos intervenidos por la aplicación de sueros vitaminados sin cumplir con requisitos sanitarios. Uno se dio en Saltillo y el otro en Torreón, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal. El titular de la dependencia, Eliud Aguirre, indicó que en estos puntos se aseguraron productos que no contaban con facturas ni registros que acreditaran su procedencia. Según la información, en ambos casos fue suspensión, no clausura.

“No sabemos de dónde vienen ni qué son, pero no tenemos personas hospitalizadas, ni denuncias por la aplicación de este suero”, explicó. El funcionario detalló que los frascos estaban etiquetados únicamente como “suero vitaminado”, por lo que se desconoce su composición y las condiciones en las que fueron elaborados. Señaló que los operativos se han realizado en distintos establecimientos, como locales de estética y un consultorio médico, donde se ofrecían estos servicios. ALERTA NACIONAL Estas acciones derivan de una alerta emitida a nivel nacional hace aproximadamente diez días, tras registrarse fallecimientos en Sonora presuntamente relacionados con productos contaminados. A partir de ello, las autoridades mantienen revisiones enfocadas en las condiciones de higiene en la preparación de los sueros, ya que una mala manipulación puede derivar en contaminación bacteriana.

Además, Aguirre informó que se reforzará la vigilancia en redes sociales, donde estos servicios suelen promocionarse con supuestos beneficios como aumento de energía o reducción del estrés. También advirtió que muchos de estos establecimientos operan en domicilios particulares fuera del censo sanitario, por lo que las acciones dependen en gran medida de denuncias anónimas.

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