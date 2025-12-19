Ramos Arizpe inicia nueva era en movilidad con Consejo Ciudadano y reglas más estrictas al transporte urbano

El evento, realizado a las 09:52 horas marcó el inicio de una nueva etapa de regulación y vigilancia para el transporte municipal. Durante la ceremonia, Gutiérrez Merino subrayó que el crecimiento de la ciudad ha generado una saturación vehicular debido al alto poder adquisitivo.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este viernes la instalación formal del Consejo Ciudadano de Transporte y Movilidad, un organismo que busca transformar un sistema que no se ha modernizado en una década.

“En mi negocio se utiliza mucho el transporte y gracias al transporte tenemos gente... venían desde Analco, desde El Mirador hasta aquí, hasta el centro a comprar su mandado”, señaló el Edil.

Un punto clave del evento fue la firma de un convenio donde los transportistas aceptaron condiciones estrictas de operación. “Por primera vez se va a arriesgar, por parte de los concesionarios, la concesión del transporte”, afirmó el Alcalde, calificando este paso como un acto de compromiso histórico con la ciudadanía.

El convenio establece que las unidades no podrán exceder los 12 años de antigüedad y deberán contar con tecnología avanzada. Según el acuerdo, se requiere la adquisición de cámaras, GPS y validador de credenciales para garantizar tarifas justas a estudiantes y gratuidad a personas con discapacidad.

Juan Alberto García Leija, director de Transporte Municipal, explicó que el nuevo Consejo tendrá funciones de carácter consultivo y de atención de quejas. El organismo servirá para “canalizar denuncias sobre incumplimiento de normas y emitir recomendaciones para proteger los derechos de peatones, ciclistas y personas con discapacidad”, detalló el funcionario.

En cuanto a la operatividad, se implementarán revisiones físico-mecánicas aleatorias en periodos no mayores a un mes. Además, los concesionarios deberán garantizar que sus choferes cuenten con seguro, tarjetón vigente y se sometan a “exámenes antidoping sorpresivos” para asegurar la integridad de los pasajeros que diariamente utilizan el servicio.