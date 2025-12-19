Ramos Arizpe inicia nueva era en movilidad con Consejo Ciudadano y reglas más estrictas al transporte urbano

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    Ramos Arizpe inicia nueva era en movilidad con Consejo Ciudadano y reglas más estrictas al transporte urbano
    Concesionarios y Municipio de Ramos Arizpe se comprometieron a impulsar mejoras en el servicio de transporte. FOTO: VANGUARDIA/MANUEL RODRÍGUEZ

Instalan Consejo Ciudadano de Transporte y Movilidad para vigilar el cumplimiento de nuevos acuerdos de servicio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó este viernes la instalación formal del Consejo Ciudadano de Transporte y Movilidad, un organismo que busca transformar un sistema que no se ha modernizado en una década.

El evento, realizado a las 09:52 horas marcó el inicio de una nueva etapa de regulación y vigilancia para el transporte municipal. Durante la ceremonia, Gutiérrez Merino subrayó que el crecimiento de la ciudad ha generado una saturación vehicular debido al alto poder adquisitivo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Prepare su bolsillo! Aumentarán tarifa de transporte público en Ramos Arizpe, en 2026

“En mi negocio se utiliza mucho el transporte y gracias al transporte tenemos gente... venían desde Analco, desde El Mirador hasta aquí, hasta el centro a comprar su mandado”, señaló el Edil.

Un punto clave del evento fue la firma de un convenio donde los transportistas aceptaron condiciones estrictas de operación. “Por primera vez se va a arriesgar, por parte de los concesionarios, la concesión del transporte”, afirmó el Alcalde, calificando este paso como un acto de compromiso histórico con la ciudadanía.

El convenio establece que las unidades no podrán exceder los 12 años de antigüedad y deberán contar con tecnología avanzada. Según el acuerdo, se requiere la adquisición de cámaras, GPS y validador de credenciales para garantizar tarifas justas a estudiantes y gratuidad a personas con discapacidad.

Juan Alberto García Leija, director de Transporte Municipal, explicó que el nuevo Consejo tendrá funciones de carácter consultivo y de atención de quejas. El organismo servirá para “canalizar denuncias sobre incumplimiento de normas y emitir recomendaciones para proteger los derechos de peatones, ciclistas y personas con discapacidad”, detalló el funcionario.

En cuanto a la operatividad, se implementarán revisiones físico-mecánicas aleatorias en periodos no mayores a un mes. Además, los concesionarios deberán garantizar que sus choferes cuenten con seguro, tarjetón vigente y se sometan a “exámenes antidoping sorpresivos” para asegurar la integridad de los pasajeros que diariamente utilizan el servicio.

$!Los concesionarios firmaron un compromiso para mejorar las unidades del transpore urbano de Ramos Arizpe.
Los concesionarios firmaron un compromiso para mejorar las unidades del transpore urbano de Ramos Arizpe. FOTO: VANGUARDIA

Para mejorar la atención al usuario, se instalarán códigos QR en las unidades que permitirán reportar conductas inapropiadas, como el uso del celular o música a volumen excesivo. “Mi compromiso fue modernizar y regular el transporte... hoy estamos haciendo algo histórico”, reiteró Gutiérrez Merino ante los miembros del consejo y representantes sociales.

Por su parte, el Gobierno Municipal se comprometió a mejorar la infraestructura urbana con la instalación de paradas oficiales y señalamientos adecuados. Con la firma ante el notario público José Ramón Oceguera, las concesiones físicas quedaron como garantía simbólica de que, de no cumplirse los acuerdos, el Municipio podrá ejercer acciones legales.

Temas


Compromisos
Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Maquia-bélico

Trump: Maquia-bélico
true

La 4T, en la cuerda floja con Trump
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Lomas de Lourdes fue incluida en el programa Colonias al 100, considerado sin precedentes en Saltillo.

Javier Díaz supervisa avances del programa Colonias al 100 en Lomas de Lourdes
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
La antigua estación La Encantada deberá ser preservada ante los trabajos del tren de pasajeros.

Por Tren Saltillo–Monterrey deberán reubicar la antigua estación La Encantada, de valor histórico
Camino. Dirigida por Gabriel Ramos y filmada en Saltillo, ‘El Desaire’ ha tenido presencia en festivales como Cannes, Los Ángeles, Austria y ahora Arizona, consolidando su proyección internacional.

¡Avanza su proyección! Seleccionan a ‘El Desaire’ en el Chandler Film Festival de Arizona
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el 8 de diciembre de 2025. El presidente anunció un rescate financiero de 12 000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, afectados en gran medida por sus políticas comerciales.

Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela