Impulsa Monclova obras estratégicas con inversión superior a 13.8 millones de pesos

El alcalde destacó que esta obra responde a la necesidad de contar con espacios dignos, funcionales y adecuados para brindar un servicio sensible y de calidad a las familias que hacen uso de estas instalaciones.

Entre las acciones más relevantes se encuentra el inicio de la construcción de oficinas administrativas, explanada y bodega para las Capillas de Velación para Pensionados de Monclova , un proyecto que representa una inversión superior a 5 millones de pesos y que permitirá optimizar la atención y los servicios dirigidos a este sector de la población.

MONCLOVA, COAH.- Como parte del trabajo permanente para promover un desarrollo urbano ordenado y mejorar las condiciones de vida de la población, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque y la supervisión de obras estratégicas que impactan directamente en distintos sectores del municipio.

En materia de movilidad urbana, Carlos Villarreal supervisó la obra de pavimentación de la calle San Marcos, en la colonia Óscar Flores Tapia, donde se destinan más de 3.1 millones de pesos. Esta intervención busca fortalecer la conectividad vial con la colonia Amistad, atendiendo una demanda histórica de las y los vecinos de la zona.

Asimismo, en el ámbito educativo, el edil constató el avance del nuevo techo estructural del CBTIS No. 36, una obra ejecutada por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), con una inversión superior a 5.7 millones de pesos.

Este proyecto forma parte de la estrategia Impulso Educativo del programa Mejora Coahuila, impulsado por el Gobierno del Estado, y tiene como objetivo ofrecer mejores condiciones para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

En el rubro deportivo, el alcalde supervisó el avance del nuevo campo de tiro con arco que se construye en la Unidad Deportiva “Nora Leticia Rocha”, el cual llevará el nombre de Sebastián García, Premio Estatal del Deporte, como reconocimiento a su trayectoria y al orgullo que representa para Monclova.

Al respecto, Carlos Villarreal subrayó que estas acciones reflejan una visión clara de desarrollo basada en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.“Seguimos avanzando con obras que mejoran el entorno, fortalecen los servicios y generan mejores condiciones de vida para nuestra gente. Seguiremos construyendo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que el desarrollo llegue a todos los sectores de Monclova”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, impulsando proyectos que fortalecen la infraestructura, generan oportunidades y consolidan un mejor futuro para las familias monclovenses.