Destaca Manolo Jiménez celebraciones navideñas tranquilas e invita a visitar Pueblos Mágicos

Tras las celebraciones por Navidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la tranquilidad con la que se llevaron a cabo los festejos en todo el estado y llamó a las y los coahuilenses a seguir disfrutando del periodo vacacional de manera segura.

El mandatario señaló que una buena alternativa para quienes permanecen en la entidad es visitar los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila, los cuales, dijo, reúnen la biodiversidad, riqueza natural, gastronomía, historia y tradiciones que distinguen al estado.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman saldo blanco en Navidad en Coahuila

Jiménez Salinas afirmó que él y su equipo de trabajo aprovecharán estos días para reflexionar sobre los logros alcanzados en 2025, así como los pendientes, además de avanzar en la planeación de proyectos, obras y programas que se impulsarán en 2026, con el objetivo de “seguir llevando a Coahuila pa’ delante, a pasos de gigante”.