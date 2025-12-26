Destaca Manolo Jiménez celebraciones navideñas tranquilas e invita a visitar Pueblos Mágicos
Gobernador llama a aprovechar estos días de descanso para hacer turismo en la entidad
Tras las celebraciones por Navidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la tranquilidad con la que se llevaron a cabo los festejos en todo el estado y llamó a las y los coahuilenses a seguir disfrutando del periodo vacacional de manera segura.
El mandatario señaló que una buena alternativa para quienes permanecen en la entidad es visitar los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila, los cuales, dijo, reúnen la biodiversidad, riqueza natural, gastronomía, historia y tradiciones que distinguen al estado.
Jiménez Salinas afirmó que él y su equipo de trabajo aprovecharán estos días para reflexionar sobre los logros alcanzados en 2025, así como los pendientes, además de avanzar en la planeación de proyectos, obras y programas que se impulsarán en 2026, con el objetivo de “seguir llevando a Coahuila pa’ delante, a pasos de gigante”.
Asimismo, aseguró que el Gobierno del Estado permanecerá atento a los temas relacionados con el periodo vacacional y reiteró que las carreteras de Coahuila son seguras y pueden transitarse en cualquier horario, por lo que nuevamente invitó a las familias a recorrer la entidad.
El gobernador subrayó que los Pueblos Mágicos representan un pilar para el turismo estatal, pues registran alta ocupación hotelera en temporadas de descanso.
En este sentido, reafirmó el compromiso de su administración de mantener el apoyo, promoción e impulso a estas localidades para atraer más visitantes y generar mayor derrama económica.