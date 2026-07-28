Impulsa Ramos Arizpe resultados con transparencia y disciplina financiera

RAMOS ARIZPE, COAH.- La transparencia, la rendición de cuentas y la atención permanente a las necesidades de la población constituyen ejes fundamentales de la administración municipal de Ramos Arizpe, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha impulsado una gestión sustentada en la disciplina financiera, la apertura institucional y la generación de resultados en materia de desarrollo social, infraestructura y atención a los sectores en situación de vulnerabilidad. En materia de transparencia, el Gobierno Municipal obtuvo recientemente un 100 por ciento de cumplimiento en las obligaciones de difusión de información pública, resultado que fortalece el acceso de la ciudadanía a la información gubernamental y refrenda el compromiso institucional con el manejo responsable de los recursos públicos.

A este resultado se suma la mejora en la calificación crediticia otorgada por HR Ratings, que pasó de HR A+ a HR AA-, con perspectiva estable, lo que constituye un indicador de la solidez financiera y el orden administrativo de la gestión municipal. Para el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la transparencia trasciende el cumplimiento de las disposiciones legales y representa un principio de gobierno sustentado en la apertura, la cercanía y la responsabilidad, mediante el cual la ciudadanía puede conocer el destino de los recursos públicos y evaluar las acciones emprendidas por la administración.

La política de rendición de cuentas también se materializa en las obras y programas que se desarrollan en las colonias y comunidades del municipio. Durante la presente administración se han entregado plazas públicas, espacios recreativos y canchas deportivas que contribuyen a fortalecer la convivencia comunitaria, promover la activación física y recuperar áreas destinadas al uso de las familias. De manera paralela, el Gobierno Municipal mantiene una estrategia permanente de desarrollo social dirigida a atender las necesidades de personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres de familia, estudiantes y otros sectores en condiciones de vulnerabilidad. A través del Sistema DIF Municipal y de las diferentes dependencias, se han fortalecido programas de asistencia social, becas, apoyos funcionales, servicios de salud y acciones de inclusión, con el propósito de contribuir a la reducción de desigualdades y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias.

Tomás Gutiérrez Merino señaló que uno de los objetivos centrales de su administración es mantener un gobierno cercano, transparente y eficiente, en el que las obras, programas y acciones públicas puedan ser conocidas y evaluadas por la ciudadanía.

“Cuando hay transparencia, también hay confianza. Y cuando esa confianza se traduce en obras, espacios deportivos, programas sociales y mejores servicios, las familias comprueban que sus recursos se están utilizando para construir un mejor Ramos Arizpe, de ahí que con el apoyo del Gobierno de Manolo Jiménez, vamos por buen camino”, enfatizó. Con una política de disciplina financiera, apertura institucional y atención social, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, con el propósito de contribuir al desarrollo integral de Ramos Arizpe y al bienestar de sus habitantes.