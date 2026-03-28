Impulsan deporte infantil con nueva temporada de futbol en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 28 marzo 2026
    Impulsan deporte infantil con nueva temporada de futbol en Ramos Arizpe
    Autoridades encabezaron premiación e inauguración de la nueva temporada. CORTESÍA

Participación masiva fortalece disciplina, convivencia y formación de valores entre menores mediante actividades organizadas en espacios municipales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirmó su compromiso con el fomento al deporte como eje de desarrollo social, al encabezar la premiación de la temporada otoño-invierno 2025 y la inauguración de la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Futbol en Ranos Arizpe.

El evento se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Municipal, donde se destacó la participación de más de 51 equipos integrados por niñas y niños de entre 5 y 16 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/trabajo-cercano-y-resultados-visibles-fortalecen-a-ramos-arizpe-KN19721029

En este espacio, las y los participantes fortalecen habilidades deportivas y valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia.

DEPORTE COMO PRIORIDAD INSTITUCIONAL

Durante la ceremonia, el edil reconoció el esfuerzo de los equipos y reiteró que su administración continuará impulsando acciones que promuevan el desarrollo integral de la niñez y juventud.

Señaló que el deporte es una herramienta clave para la formación de ciudadanos con valores, así como para fomentar el sentido de comunidad.

ARRANCA NUEVA ETAPA DE LA LIGA

Como parte de la jornada, se entregó material deportivo y reconocimientos a equipos y jugadores destacados, además de realizarse la tradicional patada inaugural que marca el inicio de una nueva temporada.

El alcalde estuvo acompañado por autoridades municipales, entre ellas Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Celeste Berenice Flores Jaramillo, regidora presidenta de la Comisión de Deporte y Recreación; y Leonardo Saucedo Vitela, director de Deporte Municipal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Premios
Salud

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Temperaturas superiores a los 40 grados centígrados pronostica el Servicio Meteorológico Nacional en La Laguna y Región Norte de Coahuila.

Coahuila: Pronostican cuatro olas de calor entre abril y mayo
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA
El pitcher japonés anunció su salida tras dos semanas de trabajo en el Spring Training.

Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda