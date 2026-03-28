Impulsan deporte infantil con nueva temporada de futbol en Ramos Arizpe

El evento se llevó a cabo en la Unidad Deportiva Municipal, donde se destacó la participación de más de 51 equipos integrados por niñas y niños de entre 5 y 16 años.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirmó su compromiso con el fomento al deporte como eje de desarrollo social, al encabezar la premiación de la temporada otoño-invierno 2025 y la inauguración de la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Futbol en Ranos Arizpe.

En este espacio, las y los participantes fortalecen habilidades deportivas y valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana competencia.

DEPORTE COMO PRIORIDAD INSTITUCIONAL

Durante la ceremonia, el edil reconoció el esfuerzo de los equipos y reiteró que su administración continuará impulsando acciones que promuevan el desarrollo integral de la niñez y juventud.

Señaló que el deporte es una herramienta clave para la formación de ciudadanos con valores, así como para fomentar el sentido de comunidad.

ARRANCA NUEVA ETAPA DE LA LIGA

Como parte de la jornada, se entregó material deportivo y reconocimientos a equipos y jugadores destacados, además de realizarse la tradicional patada inaugural que marca el inicio de una nueva temporada.

El alcalde estuvo acompañado por autoridades municipales, entre ellas Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Celeste Berenice Flores Jaramillo, regidora presidenta de la Comisión de Deporte y Recreación; y Leonardo Saucedo Vitela, director de Deporte Municipal.