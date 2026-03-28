CEFOR Santos LALA 2014 viaja a Portugal para competir en la Ibercup 2026

El equipo categoría 2014 del Centro de Formación Santos LALA emprendió su viaje rumbo a Europa para participar en la Ibercup 2026, torneo internacional que se desarrollará en la ciudad de Cascáis, en Portugal. La delegación juvenil representa a la institución lagunera en una competencia que reúne a clubes formativos de distintos países. Previo a su salida, el conjunto vivió una ceremonia de abanderamiento en las instalaciones del Territorio Santos Modelo. La actividad se realizó en la cancha 1 del complejo, donde se llevó a cabo el llamado “Ritual Guerrero”, una dinámica interna que forma parte de las tradiciones del club.

Durante el evento, los jugadores recibieron una bandera como símbolo de su participación en el certamen internacional. La entrega estuvo acompañada por elementos del primer equipo y fuerzas básicas como Haret Ortega, Kevin Palacios y Luis Ángel Gómez, quienes convivieron con los futbolistas y presenciaron el acto. Después de la ceremonia, los integrantes del plantel realizaron un recorrido entre un pasillo formado por jugadores de otras categorías del CEFOR. Este gesto representó el respaldo de la estructura formativa del club hacia el grupo que competirá fuera del país.

El contingente está integrado por 12 futbolistas y tres miembros del cuerpo técnico, quienes estarán presentes en la competencia que se desarrollará en territorio portugués. A la ceremonia también asistieron familiares de los jugadores, quienes acompañaron el momento previo al viaje. La Ibercup es considerada una plataforma de desarrollo para futbolistas en etapas formativas, ya que permite la convivencia con equipos de diferentes estilos y procedencias. Para los jugadores del CEFOR Santos LALA, esta experiencia representa una oportunidad de medir su nivel en un entorno internacional. Desde la institución, se destacó que el proceso de formación en sus centros contempla no solo el aspecto deportivo, sino también la enseñanza de valores y disciplina. Bajo esta línea, se trabaja con una metodología alineada a la que utiliza el primer equipo, con el objetivo de dar continuidad al desarrollo de los jóvenes. Con este viaje, la categoría 2014 se suma a las representaciones del club que han tenido participación en torneos internacionales, en busca de continuar su preparación y adquirir experiencia fuera del contexto local. Con información de El Siglo de Torreón

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