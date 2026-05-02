Impulsan educación femenina con programa gratuito en Ramos Arizpe
Mujeres echadas pa’delante brinda formación académica a 200 participantes mediante modalidad abierta en sedes accesibles
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico y personal, el Gobierno Municipal promueve una estrategia enfocada en ampliar oportunidades de formación para la población femenina.
A través de la iniciativa Inspira Coahuila, encabezada por su presidenta honoraria Paola Rodríguez López, se implementa el programa “Mujeres echadas pa’ delante”, el cual ofrece Preparatoria abierta sin costo a participantes de Ramos Arizpe y de la entidad.
La propuesta está dirigida a amas de casa, trabajadoras y jefas de familia interesadas en retomar o concluir sus estudios, con el propósito de mejorar sus herramientas para la vida y ampliar sus posibilidades de crecimiento.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó el respaldo de la administración estatal para consolidar este tipo de acciones que buscan fortalecer la formación educativa.
AVANCE Y SEDES
Actualmente, 200 participantes cursan este nivel académico en un proceso iniciado el pasado 14 de abril y que concluirá en octubre.
Las sesiones se desarrollan en distintos puntos del municipio para facilitar el acceso: los martes en el Instituto Municipal de la Mujer, los miércoles en el Auditorio de la Presidencia Municipal y los jueves en la Biblioteca de Manantiales.
Con esta estrategia, autoridades locales buscan consolidar una ruta de desarrollo basada en el acceso a la educación y la formación continua.