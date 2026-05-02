Impulsan educación femenina con programa gratuito en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Impulsan educación femenina con programa gratuito en Ramos Arizpe
    Autoridades destacan la importancia de la formación para el desarrollo personal. CORTESÍA

Mujeres echadas pa’delante brinda formación académica a 200 participantes mediante modalidad abierta en sedes accesibles

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo académico y personal, el Gobierno Municipal promueve una estrategia enfocada en ampliar oportunidades de formación para la población femenina.

A través de la iniciativa Inspira Coahuila, encabezada por su presidenta honoraria Paola Rodríguez López, se implementa el programa “Mujeres echadas pa’ delante”, el cual ofrece Preparatoria abierta sin costo a participantes de Ramos Arizpe y de la entidad.

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La propuesta está dirigida a amas de casa, trabajadoras y jefas de familia interesadas en retomar o concluir sus estudios, con el propósito de mejorar sus herramientas para la vida y ampliar sus posibilidades de crecimiento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino resaltó el respaldo de la administración estatal para consolidar este tipo de acciones que buscan fortalecer la formación educativa.

AVANCE Y SEDES

Actualmente, 200 participantes cursan este nivel académico en un proceso iniciado el pasado 14 de abril y que concluirá en octubre.

Las sesiones se desarrollan en distintos puntos del municipio para facilitar el acceso: los martes en el Instituto Municipal de la Mujer, los miércoles en el Auditorio de la Presidencia Municipal y los jueves en la Biblioteca de Manantiales.

Con esta estrategia, autoridades locales buscan consolidar una ruta de desarrollo basada en el acceso a la educación y la formación continua.

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