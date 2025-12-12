Impulsan el empoderamiento de la mujer con capacitaciones en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 12 diciembre 2025
    Impulsan el empoderamiento de la mujer con capacitaciones en Ramos Arizpe
    Teresita Escalante considera estos cursos una terapia ocupacional útil para la vida diaria. FOTO: CORTESÍA

La capacitación ofrece beneficios más allá de lo laboral, aportando salud mental, socialización y entretenimiento, señala Presidenta Honoraria del DIF

La presidenta honoraria del DIF en Ramos Arizpe, Teresita Escalante, hizo un llamado a las mujeres de la localidad para que se inscriban en los programas de capacitación y desarrollo ofrecidos por la dependencia.

El objetivo central de esta iniciativa es impulsar el empoderamiento femenino, ofreciendo herramientas para la autosuficiencia económica y el bienestar emocional de las participantes.

Escalante destacó que la capacitación tiene un valor que va más allá de lo laboral, al ser una actividad integral que también contribuye a la salud mental y social.

“Para mí es una terapia ocupacional, o sea, te enseñas, te distraes, te diviertes, socializas, entonces la verdad es muy beneficioso en ese sentido”, señaló la Presidenta Honoraria.

El principal beneficio es la generación de ingresos, ya que las participantes pueden vender lo que producen.
El principal beneficio es la generación de ingresos, ya que las participantes pueden vender lo que producen. FOTO: CORTESÍA

No obstante, el beneficio principal es la generación de ingresos: “ellas aprenden a hacer una actividad, ellas pueden aprovechar eso, venderlo, trabajarlo y ya es un sustento económico que entra más a la familia, un apoyo más económico para ayudar al bienestar de la familia”.

Teresita Escalante menciona que esta formación les da a las mujeres independencia, permitiendo que mujeres puedan mejorar su patrimonio.

DEJAR LA DEPENDENCIA ECONÓMICA

Además de la independencia financiera, la capacitación es una herramienta de prevención y salida ante la violencia.

“También ayuda cuando hay situaciones de violencia, que ellas piensen que pueden salir adelante. Exacto”, añadió.

Escalante explicó que una de las violencias que existe es la dependencia económica.

“Ellas piensan ‘si me separo, ¿qué voy a hacer?, ¿quién me va a mantener?, ¿quién me va a ayudar con los hijos?’”, mencionó.

Ante esta realidad, obtener estos beneficios ofrece una vía de escape.

“Al obtener este tipo de cursos o este tipo de beneficio, ya ella puede tomarse de valor y saber que ella puede generar su propio ingreso para poder apoyar a sus hijos, darse impulso y así poder solucionar su vida”, añadió.

Explicó que con los cursos municipales las mujeres buscan maximizar el aprovechamiento de la oferta educativa.

“Yo sé que hay unas mujeres que toman hasta dos cursos porque como son intercalados”, mencionó la Presidenta Honoraria.

La oferta de capacitación incluye opciones orientadas a carreras profesionales u oficios.

También hay cursos de inglés o de computación que pueden impulsar a que busquen opciones de trabajo mejor remuneradas.

“No solamente pueden trabajar en su casa, sino que ya pueden inclusive ir a una empresa, ir a una oficina en donde se les puede dar trabajo”, puntualizó.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

