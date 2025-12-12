Impulsan el empoderamiento de la mujer con capacitaciones en Ramos Arizpe

La presidenta honoraria del DIF en Ramos Arizpe, Teresita Escalante, hizo un llamado a las mujeres de la localidad para que se inscriban en los programas de capacitación y desarrollo ofrecidos por la dependencia.

El objetivo central de esta iniciativa es impulsar el empoderamiento femenino, ofreciendo herramientas para la autosuficiencia económica y el bienestar emocional de las participantes.

Escalante destacó que la capacitación tiene un valor que va más allá de lo laboral, al ser una actividad integral que también contribuye a la salud mental y social.

“Para mí es una terapia ocupacional, o sea, te enseñas, te distraes, te diviertes, socializas, entonces la verdad es muy beneficioso en ese sentido”, señaló la Presidenta Honoraria.