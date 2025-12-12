Policía Municipal de Ramos Arizpe realiza posada navideña para niños del ejido Landeros

Coahuila
/ 12 diciembre 2025
    Policía Municipal de Ramos Arizpe realiza posada navideña para niños del ejido Landeros
    Durante la posada, los elementos policiales promovieron valores como respeto, unidad y protección. FOTO: CORTESÍA

En total, 26 menores fueron beneficiados con obsequios, piñatas, dulces y un refrigerio

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo actividades de proximidad social en el ejido Landeros, donde organizaron una posada navideña para niñas y niños de la primaria y del preescolar comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

En total, 26 menores fueron atendidos, quienes disfrutaron de obsequios, piñatas, dulces y un refrigerio como parte de esta celebración preparada especialmente para ellos.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Más de 3 mil mujeres reciben apoyo integral a través de iniciativas municipales

La estrategia de proximidad social en Ramos Arizpe tiene como objetivo fortalecer la relación entre las y los oficiales y la comunidad mediante la presencia constante, el diálogo y acciones que fomentan la confianza.

En zonas rurales, esta cercanía resulta fundamental para prevenir delitos, escuchar inquietudes locales y construir entornos más seguros.

Durante la actividad, los elementos municipales convivieron con las y los menores, promoviendo valores como el respeto, la unidad y la protección, además de brindar un espacio de convivencia sana que busca reforzar el tejido social en la comunidad.

$!La acción central fue una posada navideña organizada para niñas y niños de primaria y preescolar comunitario del CONAFE.
La acción central fue una posada navideña organizada para niñas y niños de primaria y preescolar comunitario del CONAFE. FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe llama a extremar precauciones ante cambios de temperatura

Esta posada forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para beneficiar a la niñez en comunidades alejadas. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha encabezado personalmente algunas de estas iniciativas con el propósito de llevar celebraciones dignas y apoyo directo a las familias, reafirmando el compromiso de construir un municipio más cercano, solidario y con oportunidades para todas y todos.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

true

POLITICÓN: Coahuila pone la vara alta; Manolo Jiménez presume seguridad ante Sheinbaum y agradece el respaldo
María Corina, pacifista

María Corina, pacifista
true

Miss Universo y la mancha criminal
true

Productos chinos; ¿es útil imponerles más aranceles?
true

Gobierno de Sheinbaum hace campañas selectivas contra factureros
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar