Policía Municipal de Ramos Arizpe realiza posada navideña para niños del ejido Landeros

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevaron a cabo actividades de proximidad social en el ejido Landeros, donde organizaron una posada navideña para niñas y niños de la primaria y del preescolar comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

En total, 26 menores fueron atendidos, quienes disfrutaron de obsequios, piñatas, dulces y un refrigerio como parte de esta celebración preparada especialmente para ellos.

La estrategia de proximidad social en Ramos Arizpe tiene como objetivo fortalecer la relación entre las y los oficiales y la comunidad mediante la presencia constante, el diálogo y acciones que fomentan la confianza.

En zonas rurales, esta cercanía resulta fundamental para prevenir delitos, escuchar inquietudes locales y construir entornos más seguros.

Durante la actividad, los elementos municipales convivieron con las y los menores, promoviendo valores como el respeto, la unidad y la protección, además de brindar un espacio de convivencia sana que busca reforzar el tejido social en la comunidad.