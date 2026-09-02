Impulsan inclusión y autonomía para 300 mil personas con discapacidad en Coahuila

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    Impulsan inclusión y autonomía para 300 mil personas con discapacidad en Coahuila
    Liliana Salinas Valdés afirmó que el DIF busca fortalecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. SANDRA GÓMEZ

El organismo busca fortalecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

TORREÓN, COAH.- El DIF Estatal mantiene acciones orientadas a la inclusión social y laboral, además de reforzar la prevención de enfermedades que pueden generar secuelas permanentes, informó la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés. Casi 300 mil personas es la población estimada con alguna condición de discapacidad en Coahuila.

La funcionaria señaló que los aparatos de movilidad, principalmente las sillas de ruedas, se encuentran entre las principales solicitudes que recibe el DIF Coahuila. Explicó que una parte importante de esta demanda está relacionada con amputaciones derivadas de padecimientos crónicos, como la diabetes no controlada.

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Ante esta situación, Salinas Valdés consideró necesario fortalecer la cultura de la prevención desde los hogares, mediante cambios en los hábitos alimenticios y la reducción del consumo de refrescos, azúcares y harinas procesadas.

“Definitivamente tenemos que apostarle a la prevención”, enfatizó, al señalar que las complicaciones graves de la diabetes, como la ceguera y la pérdida de extremidades, afectan directamente la independencia de quienes las padecen.

Aunque aclaró que no existe un censo preciso sobre la población con discapacidad en la entidad, estimó que la cifra se acerca a las 300 mil personas, con distintos grados de limitación y funcionalidad.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila destacó que la política del organismo busca evitar que una discapacidad limite las posibilidades de desarrollo académico, laboral y personal, por lo que se impulsan programas encaminados a fortalecer las capacidades de cada persona.

“La persona tiene una discapacidad, pero tiene muchas otras capacidades que pueden compensar y pueden fortalecer a la persona y salir adelante”, expresó.

Para alcanzar estos objetivos, señaló que el DIF mantiene coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, el sector empresarial, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo, con el propósito de generar alternativas de capacitación, educación e incorporación al empleo formal.

Asimismo, exhortó a las familias de niñas, niños y jóvenes con discapacidad a fomentar su independencia y evitar la sobreprotección, al considerar que esta puede limitar su desarrollo académico, personal y profesional.

En cuanto a la entrega de aparatos de apoyo, indicó que el DIF Coahuila mantiene una distribución permanente en los diferentes municipios y no únicamente durante eventos específicos. Añadió que en la etapa actual se contempla superar los 800 apoyos, entre sillas de ruedas adaptadas, bastones y aparatos ortopédicos, además de dar seguimiento a las solicitudes de la población.

Salinas Valdés informó que el presupuesto destinado por el DIF Coahuila a este rubro supera los cuatro millones de pesos, recursos que se complementan con aportaciones y donaciones de asociaciones civiles y empresas.

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Finalmente, reconoció la participación de cámaras empresariales, agrupaciones comunitarias y clubes de servicio, cuya colaboración ha permitido ampliar la cobertura de los programas de asistencia social.

Señaló que el objetivo de estas acciones no se limita a proporcionar dispositivos de apoyo, sino a generar condiciones para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus capacidades, continuar con su formación, acceder a un empleo y avanzar hacia una mayor autonomía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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