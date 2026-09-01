DIF Coahuila entrega 175 apoyos para movilidad en La Laguna

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Torreón
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    DIF Coahuila entrega 175 apoyos para movilidad en La Laguna
    Liliana Salinas Valdés encabezó en Torreón la entrega de sillas de ruedas, sillas para baño y bastones destinados a personas de distintos municipios de La Laguna. SANDRA GÓMEZ

Con esta jornada suman 338 aparatos distribuidos en la región; entre los artículos se encuentran sillas de ruedas, sillas para baño y bastones

TORREÓN, COAH.- El DIF Coahuila entregó este martes 175 apoyos funcionales a adultos mayores y personas con discapacidad de diferentes municipios de la Región Laguna, durante una jornada encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés.

Con esta entrega, informó la institución, suman 338 aparatos distribuidos en la región. Los apoyos incluyen sillas de ruedas, sillas para baño y bastones destinados a facilitar la movilidad y actividades cotidianas de las personas beneficiarias.

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Salinas Valdés señaló que estos dispositivos buscan brindar mayor independencia a quienes los utilizan, tanto dentro como fuera de sus hogares, además de facilitar algunas de sus actividades diarias.

La presidenta honoraria explicó que las entregas se realizan en coordinación con los DIF municipales, algunos de los cuales también han distribuido apoyos directamente en sus localidades.

Indicó que en estas acciones también participan organizaciones civiles e iniciativa privada. Como ejemplo, mencionó la donación de 25 sillas de ruedas realizada por el Club Rotario de La Laguna, mismas que, según informó, fueron asignadas a personas que requerían este tipo de apoyo.

Salinas Valdés recordó que el DIF estatal mantiene además apoyos económicos dirigidos a familias que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad. Explicó que estos recursos buscan contribuir con gastos relacionados con medicamentos, pañales y otros insumos.

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En materia de infraestructura, informó que se realizaron mejoras en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) y el Centro de Autismo de La Laguna. Añadió que también se desarrollan trabajos en unidades de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Parras.

La presidenta honoraria agregó que se encuentra en desarrollo un nuevo centro regional de autismo en Nueva Rosita, proyectado para brindar atención a habitantes de las regiones Carbonífera y Cinco Manantiales.

Finalmente, Salinas Valdés informó que durante septiembre se desarrollará una agenda de actividades enfocadas en la concientización y la inclusión de las personas con discapacidad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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