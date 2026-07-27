Impulsan infraestructura y espacios deportivos en Barroterán, Coahuila

La administración municipal mantiene una estrategia integral para atender las principales necesidades de la población mediante proyectos de infraestructura, mejoramiento urbano y recuperación de espacios públicos.

MÚZQUIZ, COAH.- La rehabilitación de espacios deportivos, el fortalecimiento del alumbrado público y las acciones permanentes de limpieza forman parte del programa de obras que actualmente desarrolla el Gobierno Municipal de Múzquiz en Minas de Barroterán, con el propósito de mejorar la infraestructura y elevar la calidad de vida de las familias de esta comunidad.

Entre las acciones permanentes destacan las campañas de limpieza y mantenimiento en plazas, bulevares, áreas verdes, instalaciones deportivas y espacios de convivencia, labores que han permitido fortalecer la imagen urbana y ofrecer entornos más seguros, ordenados y funcionales para las familias.

Uno de los proyectos con mayor avance es la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva de Minas de Barroterán, donde se realizan trabajos para mejorar los servicios básicos, además de la construcción de nuevas áreas deportivas y acuáticas que ampliarán las opciones para la práctica del deporte, la recreación y la convivencia familiar.

“Supervisamos los trabajos de rehabilitación de los servicios básicos y la construcción de áreas deportivas y acuáticas en la Unidad Deportiva de Minas de Barroterán. Es una obra que fortalecerá el deporte y ofrecerá espacios dignos para nuestras niñas, niños, jóvenes y familias”, expresó la alcaldesa Jiménez Gutiérrez.

Como parte de las acciones para fortalecer los servicios públicos, también se contempla la instalación de nuevas luminarias con tecnología LED en el tramo que comunica los sectores Madera y Santa Cruz, proyecto que permitirá mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad para peatones y automovilistas.