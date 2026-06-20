Impulsan mediación escolar para consolidar una cultura de paz en Coahuila

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    Impulsan mediación escolar para consolidar una cultura de paz en Coahuila
    Entregan constancias y manuales de mediación para fortalecer la cultura de paz en Coahuila. CORTESÍA

Capacitan a docentes, personal educativo y comunidades para atender diferencias mediante el diálogo y fortalecer la armonía social

Con la entrega de manuales especializados y constancias a instituciones comprometidas con la resolución pacífica de controversias, el DIF Coahuila y diversas dependencias estatales reforzaron una estrategia orientada a transformar los espacios educativos en entornos donde prevalezcan el entendimiento, la inclusión y el respeto mutuo.

Durante la ceremonia, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que fomentar estos mecanismos representa una apuesta de largo plazo para mejorar la calidad de vida de las familias y consolidar comunidades más unidas.

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“La cultura de paz es una herramienta que transforma entornos, previene conflictos y forma ciudadanos comprometidos con el diálogo y la empatía. Desde el DIF Coahuila seguiremos impulsando estas iniciativas porque sabemos que la paz se construye todos los días desde nuestras escuelas, hogares y comunidades”, expresó.

FORTALECEN HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En esta edición del programa se distribuyeron 478 Manuales Prácticos de Mediación Escolar y Comunitaria entre docentes y personal administrativo que concluyeron satisfactoriamente su preparación, además de reconocer con 19 constancias a planteles educativos que promueven la aplicación de estos modelos dentro de sus comunidades.

$!La estrategia ha permitido capacitar a cientos de funcionarios y sumar a miles de estudiantes como promotores de una sociedad basada en el diálogo.
La estrategia ha permitido capacitar a cientos de funcionarios y sumar a miles de estudiantes como promotores de una sociedad basada en el diálogo. CORTESÍA

La estrategia busca afianzar principios como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad y la comunicación efectiva, con el propósito de prevenir desacuerdos y ofrecer alternativas de solución mediante el consenso y la participación.

Salinas Valdés recordó que el impulso a la mediación en Coahuila ha sido resultado de un trabajo coordinado entre autoridades educativas y judiciales, esfuerzo que tomó mayor fuerza en 2018 con la implementación de la estrategia “Mano Cadena” y la elaboración del primer Manual Práctico de Mediación Escolar y Comunitaria.

RESULTADOS REFLEJAN EL ALCANCE DE LA ESTRATEGIA

La funcionaria destacó que el respaldo institucional también se ha fortalecido en el ámbito legislativo, luego de que el Congreso local incorporara a la normativa educativa la promoción de mecanismos restaurativos y técnicas de mediación para atender conflictos en las escuelas.

$!El DIF Coahuila entregó manuales y reconocimientos para fortalecer la mediación como herramienta de convivencia en los planteles educativos.
El DIF Coahuila entregó manuales y reconocimientos para fortalecer la mediación como herramienta de convivencia en los planteles educativos. CORTESÍA

Asimismo, señaló que el convenio suscrito en 2025 entre el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación y el DIF Coahuila ha permitido ampliar la capacitación a funcionarios, estudiantes, madres y padres de familia.

Entre los principales logros del programa sobresalen la preparación de 507 servidores públicos en mediación escolar, la participación de 11 mil 774 alumnos como impulsores de paz, la sensibilización de 3 mil 556 personas en esta materia y la operación de 17 Centros de Paz distribuidos en distintas regiones de la entidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila busca consolidar mecanismos que fortalezcan el tejido social y favorezcan la convivencia armónica mediante la educación, la participación comunitaria y la solución dialogada de las diferencias.

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