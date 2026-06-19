Con Harrison Barnes de los Spurs como aliado, Saltillo suma tres plazas rehabilitadas

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    Con Harrison Barnes de los Spurs como aliado, Saltillo suma tres plazas rehabilitadas
    Harrison Barnes convivió con los asistentes y compartió ejercicios de básquetbol con niñas y niños de Saltillo. CORTESÍA

Las nuevas áreas deportivas se suman a la Plaza Mirasierra Spurs, entregada en 2025; ya son 16 espacios rehabilitados con el programa Activa tu Parque en beneficio de más de 150 mil saltillenses

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañado por Luly López Naranjo y con la presencia del jugador de los Spurs de San Antonio de la NBA, Harrison Barnes, inauguró las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs. Los proyectos forman parte del programa Activa tu Parque y beneficiarán a miles de personas de los sectores poniente y sur de la ciudad.

Estas rehabilitaciones fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Saltillo y Harrison Barnes. El basquetbolista realizó una donación de 100 mil dólares a través de la Harrison and Brittany Barnes Community Fund para impulsar la recuperación de espacios públicos en la ciudad.

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Javier Díaz recordó que, gracias a esta colaboración, ya son tres las plazas rehabilitadas junto al jugador de la NBA. Señaló que el año pasado también se entregó la Plaza Mirasierra Spurs. Además, destacó que, a la fecha, el programa Activa tu Parque ha intervenido 16 espacios en beneficio de más de 150 mil saltillenses.

“A la fecha, hemos intervenido 16 plazas en beneficio de más de 150 mil saltillenses. Gracias al Consejo Ciudadano de Activa tu Parque, a las empresas participantes y a Harrison Barnes por ser aliado en la transformación de Saltillo”, expresó el alcalde.

$!Autoridades municipales, representantes de los Spurs y vecinos participaron en el corte de listón de las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs.
Autoridades municipales, representantes de los Spurs y vecinos participaron en el corte de listón de las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs. CORTESÍA

Por su parte, Harrison Barnes dijo sentirse contento de regresar a Saltillo para entregar más espacios en los que niñas, niños y jóvenes puedan jugar y desarrollarse en un entorno seguro y saludable. Agradeció el apoyo recibido para concretar los tres proyectos y aseguró que el deporte puede inspirar a la niñez a alcanzar sus sueños.

DOS NUEVOS ESPACIOS RENOVADOS

A partir de este viernes, Saltillo cuenta con dos nuevos espacios completamente renovados para la práctica deportiva y la convivencia familiar. Ambos proyectos son resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y Harrison Barnes.

En la Plaza Satélite Sur Spurs se reconstruyó la banqueta perimetral. También se rehabilitaron las canchas de básquetbol y voleibol con microcarpeta y delineado. Además, se instalaron tableros y aros de básquetbol, y se construyó una mini cancha de fútbol.

$!Harrison Barnes fue recibido por niñas, niños y jóvenes durante la inauguración de las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs en Saltillo.
Harrison Barnes fue recibido por niñas, niños y jóvenes durante la inauguración de las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs en Saltillo. CORTESÍA

Asimismo, se colocó un módulo de juegos infantiles con pasto sintético. Se habilitaron mesas y bancas. También se realizaron trabajos de limpieza, reforestación y pintura general para mejorar la imagen y funcionalidad del espacio.

En la Plaza Lomas del Refugio Spurs se rehabilitó la cancha con microcarpeta y nuevos tableros de básquetbol. Se llevaron a cabo trabajos de resane, preparación y delineado de áreas de juego. Además, se instalaron espacios recreativos para la niñez y se rehabilitaron banquetas y rampas.

El proyecto incluyó la construcción de una explanada de concreto hidráulico, la colocación de estructura con malla sombra, así como bancas y mesas de concreto. También se realizaron labores de reforestación, pintura y limpieza general.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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