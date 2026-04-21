Ramos Arizpe refuerza seguridad y eventos para impulsar el turismo

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Ramos Arizpe refuerza seguridad y eventos para impulsar el turismo
    Autoridades municipales destacaron que el fortalecimiento de la seguridad es un eje central de la estrategia, con el propósito de brindar confianza a visitantes y habitantes durante los próximos eventos. MANUEL RODRÍGUEZ

El municipio contempla la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos para la transmisión de eventos deportivos

Con el objetivo de atraer a miles de visitantes, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino anunció una serie de campañas de promoción turística que destacan la gastronomía, los viñedos y las tradiciones locales.

El ayuntamiento trabaja en la renovación de la imagen institucional, incluyendo la actualización de patrullas y señalética, para ofrecer un entorno moderno y acogedor a quienes elijan el municipio como destino.

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“Estamos trabajando desde muy temprano, ya previniéndonos, empezando el año, cambiando ciertas imágenes, arreglando lo que son las unidades de policía”, informó el mandatario municipal.

Respecto a la seguridad, el edil aseguró que el estado cuenta con condiciones óptimas para proteger a los viajeros, diferenciándose de las situaciones de riesgo que ocurren en otras regiones del país.

“Las políticas acertadas y, sobre todo, la forma de nuestro gobernador de llevar la seguridad en todo el estado cambian mucho las situaciones para que la región sureste esté preparada”, afirmó.

Gutiérrez Merino también reveló que analizan la instalación de pantallas gigantes para que la ciudadanía disfrute de eventos deportivos, una iniciativa que ha tenido precedentes con buena respuesta de los jóvenes.

“Estamos viendo dos pantallas gigantes que estamos utilizando... estamos valorando, sobre todo, con algunas escuelas y jóvenes, que son los que animan este tipo de acciones”, detalló el alcalde.

La agenda para los próximos meses ya incluye la planeación de festividades como el Día del Niño, el Día de las Madres y el Ramos Fest, buscando una organización anticipada de cada evento.

“Ya tuvimos la reunión de este tipo de eventos... organizando con la seriedad que se hacen aquí en Ramos Arizpe y, sobre todo, la planeación para que todo salga al cien por ciento”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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