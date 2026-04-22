Directivos y padres agradecen apoyos a planteles educativos en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para fortalecer la calidad educativa y el bienestar de niñas y niños, el municipio de Ramos Arizpe mantiene acciones enfocadas en dotar de herramientas útiles a los planteles escolares a través del programa “En tu escuela Tú eliges”. Esta iniciativa ha beneficiado a diversas instituciones de distintos niveles educativos, generando opiniones favorables entre la comunidad escolar, que reconoce el impacto positivo en el aprendizaje y desarrollo de las y los estudiantes.

Las acciones forman parte del trabajo coordinado entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el propósito de consolidar un modelo que promueve la participación ciudadana en el fortalecimiento del sistema educativo. En días recientes se llevaron a cabo las acciones 54 y 55 del programa, mediante las cuales se entregaron herramientas tecnológicas, didácticas y musicales en beneficio de alrededor de 200 estudiantes de los turnos matutino y vespertino. La directora del turno matutino, Claudia Verónica Zamora González, destacó la importancia de estos apoyos para el desarrollo integral del alumnado.

“Estos apoyos permiten brindar una mejor atención a nuestras niñas y niños, especialmente en su desarrollo emocional y académico. Contar con áreas adecuadas y equipamiento fortalece significativamente nuestro trabajo diario en el aula”, expresó. Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Sandra Guerrero Mendoza, subrayó el valor de que las necesidades de las escuelas sean escuchadas.

“Para nosotros como madres y padres de familia es muy importante ver que sí se toma en cuenta lo que necesita la escuela. Estos apoyos ayudan mucho a nuestros hijos”, comentó. Con estas acciones, el municipio avanza en el impulso a la educación, priorizando mejores condiciones de aprendizaje para las y los estudiantes de Ramos Arizpe.

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