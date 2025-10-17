Impulsan salud menstrual en comunidades rurales de Ramos Arizpe con programa ‘Alas al Campo’

Coahuila
/ 17 octubre 2025
    Impulsan salud menstrual en comunidades rurales de Ramos Arizpe con programa ‘Alas al Campo’
    La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, encabezó el evento y destacó la importancia de la educación menstrual y la equidad de género. FOTO: CORTESÍA

El objetivo del programa es acercar artículos de higiene femenina a mujeres y adolescentes de comunidades rurales

Para fortalecer la salud y el bienestar menstrual de mujeres y adolescentes en comunidades rurales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF Municipal, realizó una nueva entrega de apoyos del programa “Alas al Campo”, consistente en la distribución de artículos de higiene femenina a habitantes de zonas ejidales.

El evento fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, quien destacó que esta iniciativa representa un esfuerzo sostenido por promover la educación menstrual, la equidad de género y la dignificación de las condiciones de salud en el medio rural.

TE PUEDE INTERESAR: Brigadas municipales embellecen parques, plazas y escuelas en Ramos Arizpe

“Cuando llevamos un paquete de toallas sanitarias a una joven de la zona rural, no solo entregamos un artículo de higiene: entregamos dignidad, confianza. Ese es el verdadero significado de ‘Alas al Campo’: abrir camino a la igualdad con empatía y compromiso”, expresó Escalante Contreras durante su mensaje.

En la jornada participaron autoridades municipales, representantes del voluntariado y benefactores del programa, entre ellos el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, y la directora de Turismo, Rosa Elva Saucedo Aguilar, quienes fungieron como padrinos del acto. Asimismo, se dio la bienvenida a Francisco Solís Rodríguez, nuevo integrante del grupo de padrinos, quien se comprometió a contribuir con la recolección y donación permanente de productos de higiene menstrual.

$!En esta nueva entrega participaron autoridades municipales, voluntariado y benefactores del programa.
En esta nueva entrega participaron autoridades municipales, voluntariado y benefactores del programa. FOTO: CORTESÍA

Desde su creación, “Alas al Campo” ha logrado reunir más de 57 mil toallas sanitarias, gracias a la colaboración de empresas, instituciones y ciudadanía solidaria. Tan solo en esta nueva etapa se recolectaron cerca de 27 mil artículos, que serán distribuidos en las comunidades de Hipólito, Paredón, Fraustro, Amargos, La Esperanza, La Leona, La Sauceda, Cosme y Tortuga El Pinol, mediante brigadas de apoyo encabezadas por el DIF Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe impulsa el empleo con más de 2 mil 500 vacantes

Escalante Contreras reiteró que este programa forma parte del plan permanente de atención a las necesidades más sensibles de la población rural, impulsado por el DIF Ramos Arizpe, con el objetivo de reducir brechas de desigualdad y garantizar el acceso a una salud digna para todas las mujeres.

Las empresas que participaron en esta edición del programa fueron: Rase Automation Solution Engineer, Súper Saucedo, Súper Abarrotes Ramos Arizpe, Súper Ahorro, Kimberly, Tranavi y Súper San Geno, cuyos aportes han sido esenciales para mantener activo este proyecto que promueve una causa de salud pública con rostro humano.

Temas


Campo
programas sociales

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38