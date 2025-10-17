Impulsan salud menstrual en comunidades rurales de Ramos Arizpe con programa ‘Alas al Campo’
El objetivo del programa es acercar artículos de higiene femenina a mujeres y adolescentes de comunidades rurales
Para fortalecer la salud y el bienestar menstrual de mujeres y adolescentes en comunidades rurales, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF Municipal, realizó una nueva entrega de apoyos del programa “Alas al Campo”, consistente en la distribución de artículos de higiene femenina a habitantes de zonas ejidales.
El evento fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, quien destacó que esta iniciativa representa un esfuerzo sostenido por promover la educación menstrual, la equidad de género y la dignificación de las condiciones de salud en el medio rural.
“Cuando llevamos un paquete de toallas sanitarias a una joven de la zona rural, no solo entregamos un artículo de higiene: entregamos dignidad, confianza. Ese es el verdadero significado de ‘Alas al Campo’: abrir camino a la igualdad con empatía y compromiso”, expresó Escalante Contreras durante su mensaje.
En la jornada participaron autoridades municipales, representantes del voluntariado y benefactores del programa, entre ellos el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, y la directora de Turismo, Rosa Elva Saucedo Aguilar, quienes fungieron como padrinos del acto. Asimismo, se dio la bienvenida a Francisco Solís Rodríguez, nuevo integrante del grupo de padrinos, quien se comprometió a contribuir con la recolección y donación permanente de productos de higiene menstrual.
Desde su creación, “Alas al Campo” ha logrado reunir más de 57 mil toallas sanitarias, gracias a la colaboración de empresas, instituciones y ciudadanía solidaria. Tan solo en esta nueva etapa se recolectaron cerca de 27 mil artículos, que serán distribuidos en las comunidades de Hipólito, Paredón, Fraustro, Amargos, La Esperanza, La Leona, La Sauceda, Cosme y Tortuga El Pinol, mediante brigadas de apoyo encabezadas por el DIF Municipal.
Escalante Contreras reiteró que este programa forma parte del plan permanente de atención a las necesidades más sensibles de la población rural, impulsado por el DIF Ramos Arizpe, con el objetivo de reducir brechas de desigualdad y garantizar el acceso a una salud digna para todas las mujeres.
Las empresas que participaron en esta edición del programa fueron: Rase Automation Solution Engineer, Súper Saucedo, Súper Abarrotes Ramos Arizpe, Súper Ahorro, Kimberly, Tranavi y Súper San Geno, cuyos aportes han sido esenciales para mantener activo este proyecto que promueve una causa de salud pública con rostro humano.