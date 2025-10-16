Ramos Arizpe impulsa el empleo con más de 2 mil 500 vacantes
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino inauguró la Segunda Feria del Empleo Ramos 2025 con respaldo del Gobierno del Estado y el sector empresarial
Con el respaldo del Gobierno del Estado y del sector empresarial, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino inauguró la Segunda Feria del Empleo Ramos 2025, evento que reafirma el liderazgo del municipio como uno de los principales motores económicos del norte del país.
La jornada se llevó a cabo en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde más de 70 empresas locales, nacionales e internacionales ofrecieron alrededor de 2 mil 500 vacantes en distintos sectores industriales, comerciales y de servicios. Entre las oportunidades disponibles, más de 100 plazas estuvieron destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual, reflejando el compromiso del municipio con la inclusión laboral.
Durante su intervención, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento sostenido de Ramos Arizpe no es producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y sector productivo, así como de la confianza que las empresas depositan en el municipio.
“El empleo no se consigue por casualidad; se construye en comunidades con seguridad, infraestructura y calidad de vida. Ramos Arizpe ha sabido hacerlo gracias a su gente, hombres y mujeres trabajadores, comprometidos y con valores. Ellos han hecho de este municipio un referente nacional, donde las empresas confían, invierten y crecen. Este gobierno seguirá abriendo caminos para que cada familia encuentre en el trabajo formal su mejor oportunidad de bienestar”, expresó Gutiérrez Merino.
El edil reiteró que el municipio mantiene una coordinación constante con el Gobierno de Coahuila y con la iniciativa privada, con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía local, atraer inversiones y consolidar nuevos proyectos industriales que impulsen el desarrollo regional.
Por su parte, la Secretaria del Trabajo del Estado, Nazira Zogbi Castro, reconoció el esfuerzo del municipio en la promoción de empleos formales y recordó que Coahuila continúa entre los estados con mayor estabilidad laboral en el país.
“Durante el 2025 se han generado más de 8 mil nuevos puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que demuestra la fortaleza de nuestra economía. Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en formalidad laboral, y Ramos Arizpe es uno de los municipios más formales de todo el país”, señaló la funcionaria.
Zogbi Castro agregó que las ferias del empleo representan una herramienta clave para vincular de manera directa a las y los buscadores de trabajo con las empresas, permitiendo que la contratación sea más rápida, transparente y con mejores condiciones laborales.
El evento también permitió destacar los resultados obtenidos en la primera edición de la Feria del Empleo Ramos 2025, celebrada a inicios del año, donde se concretaron más de mil contratos formales. Este logro refleja la efectividad de las políticas públicas de vinculación laboral implementadas por el gobierno municipal, en coordinación con el estado y el sector privado.
En el acto inaugural estuvieron presentes Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico; José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo; Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA); y Pablo García Bustos, director del ICATEC Ramos Arizpe.
Los asistentes coincidieron en que la generación de empleo formal, la mejora en las condiciones laborales y la capacitación constante son factores determinantes para mantener la competitividad y el atractivo industrial del municipio.