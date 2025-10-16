Ramos Arizpe impulsa el empleo con más de 2 mil 500 vacantes

Con el respaldo del Gobierno del Estado y del sector empresarial, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino inauguró la Segunda Feria del Empleo Ramos 2025, evento que reafirma el liderazgo del municipio como uno de los principales motores económicos del norte del país.

La jornada se llevó a cabo en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde más de 70 empresas locales, nacionales e internacionales ofrecieron alrededor de 2 mil 500 vacantes en distintos sectores industriales, comerciales y de servicios. Entre las oportunidades disponibles, más de 100 plazas estuvieron destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual, reflejando el compromiso del municipio con la inclusión laboral.

Durante su intervención, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento sostenido de Ramos Arizpe no es producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto entre sociedad, gobierno y sector productivo, así como de la confianza que las empresas depositan en el municipio.

“El empleo no se consigue por casualidad; se construye en comunidades con seguridad, infraestructura y calidad de vida. Ramos Arizpe ha sabido hacerlo gracias a su gente, hombres y mujeres trabajadores, comprometidos y con valores. Ellos han hecho de este municipio un referente nacional, donde las empresas confían, invierten y crecen. Este gobierno seguirá abriendo caminos para que cada familia encuentre en el trabajo formal su mejor oportunidad de bienestar”, expresó Gutiérrez Merino.

El edil reiteró que el municipio mantiene una coordinación constante con el Gobierno de Coahuila y con la iniciativa privada, con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía local, atraer inversiones y consolidar nuevos proyectos industriales que impulsen el desarrollo regional.