Brigadas municipales embellecen parques, plazas y escuelas en Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó sus acciones de limpieza, mantenimiento y mejora urbana en distintos sectores de la ciudad
Con el propósito de mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos dignos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó sus acciones de limpieza, mantenimiento y mejora urbana en diversos sectores del municipio.
Las labores estuvieron a cargo de las brigadas de Servicios Primarios, Parques y Jardines y Empleo Temporal, que realizaron tareas de recolección de basura, deshierbe, retiro de escombro y rehabilitación de áreas verdes y espacios recreativos, como parte de una estrategia permanente de embellecimiento urbano.
TE PUEDE INTERESAR: Instalan centros de acopio en Ramos Arizpe para apoyar a familias afectadas por las lluvias
Entre las actividades más recientes, se llevó a cabo una jornada especial en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), en el marco del evento “Brigada Mejora la Juventud UPRA”, donde estudiantes, docentes y personal administrativo se unieron a las acciones de limpieza y embellecimiento de las instalaciones universitarias.
En distintos puntos de la ciudad también se efectuaron labores específicas: retiro de escombro en la colonia Armillita, deshierbe en la plaza Canatlán de Analco 2, así como recolección de basura y limpieza general en las plazas Tula y Montenegro, ubicadas en la colonia Analco. Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza en la escuela Clemente Orozco, en la colonia Blanca Esthela, junto con deshierbe en su perímetro escolar para ofrecer un entorno más seguro y agradable a la comunidad educativa.
De igual forma, las brigadas municipales llevaron a cabo mantenimiento en la plaza Santa Luz de Analco, retiro de escombro en el bulevar Las Torres y en el puente de la carretera Monterrey–Saltillo, además de deshierbe y limpieza en el bulevar Escorial, acciones que contribuyen a mejorar la imagen urbana y la seguridad vial.
TE PUEDE INTERESAR: Llevan beneficios del programa ‘Tú Decides’ al ejido San Martín del Doce en Ramos Arizpe
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este programa refleja el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía para fortalecer el bienestar y el sentido de comunidad en Ramos Arizpe.
“Cuando mejoramos nuestros espacios públicos, fortalecemos el sentido de pertenencia y la calidad de vida. Las brigadas no solo limpian calles o plazas: regeneran el entorno donde convivimos, donde crecen nuestros hijos y donde construimos comunidad”, expresó el edil.