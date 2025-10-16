Brigadas municipales embellecen parques, plazas y escuelas en Ramos Arizpe

Con el propósito de mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos dignos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó sus acciones de limpieza, mantenimiento y mejora urbana en diversos sectores del municipio.

Las labores estuvieron a cargo de las brigadas de Servicios Primarios, Parques y Jardines y Empleo Temporal, que realizaron tareas de recolección de basura, deshierbe, retiro de escombro y rehabilitación de áreas verdes y espacios recreativos, como parte de una estrategia permanente de embellecimiento urbano.

Entre las actividades más recientes, se llevó a cabo una jornada especial en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), en el marco del evento “Brigada Mejora la Juventud UPRA”, donde estudiantes, docentes y personal administrativo se unieron a las acciones de limpieza y embellecimiento de las instalaciones universitarias.

En distintos puntos de la ciudad también se efectuaron labores específicas: retiro de escombro en la colonia Armillita, deshierbe en la plaza Canatlán de Analco 2, así como recolección de basura y limpieza general en las plazas Tula y Montenegro, ubicadas en la colonia Analco. Asimismo, se realizaron trabajos de limpieza en la escuela Clemente Orozco, en la colonia Blanca Esthela, junto con deshierbe en su perímetro escolar para ofrecer un entorno más seguro y agradable a la comunidad educativa.