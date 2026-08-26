Impulsará Gabriel Elizondo el ‘modelo Coahuila’ en la agenda legislativa

Aunque consideró que la entidad cuenta con condiciones de seguridad favorables y una estrategia de blindaje permanente, sostuvo que una mayor contención de los grupos delictivos en los estados vecinos facilita las labores de vigilancia y reduciría los riesgos para la población coahuilense.

Explicó que uno de los principales objetivos será llevar a otras entidades las experiencias positivas del denominado “modelo Coahuila”, particularmente en materia de prevención, coordinación y combate a la delincuencia.

TORREÓN, COAH.- El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, informó que durante el próximo periodo de sesiones promoverá una agenda legislativa enfocada en seguridad, desarrollo económico, salud, generación de empleo y aprovechamiento responsable de los recursos energéticos.

El legislador manifestó que las propuestas que presentará ante el Senado de la República tendrán como base las necesidades y preocupaciones que ha recogido durante sus recorridos por las diferentes regiones de Coahuila.

“El compromiso es llevar al Congreso de la Unión el sentir y el pensar de los coahuilenses, principalmente en temas relacionados con la seguridad, la economía, la salud y el empleo”, expresó.

Como parte de esta labor de acercamiento, Elizondo Pérez se reunió en Torreón con representantes del sector empresarial y con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, con quienes dialogó sobre las condiciones de seguridad y los retos económicos que enfrenta la región.

Indicó que estos encuentros permiten conocer directamente las inquietudes de los sectores productivos y construir iniciativas que respondan a la realidad de cada municipio.

ANALIZAN IMPACTO COMERCIAL

El senador explicó que, durante una gira por el norte de Coahuila, empresarios manifestaron preocupación por las revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por la posibilidad de que se apliquen aranceles de hasta 25 por ciento a distintos productos.

Advirtió que una medida de esta naturaleza incrementaría los costos de producción, afectaría la competitividad de las empresas y podría desacelerar la llegada de nuevas inversiones.

Señaló que Coahuila mantiene una estrecha relación comercial e industrial con Estados Unidos, por lo que resulta indispensable defender desde el Congreso de la Unión los intereses de las empresas, los trabajadores y las cadenas de proveeduría establecidas en el estado.

Agregó que cualquier negociación comercial deberá priorizar la estabilidad laboral, la atracción de capital y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias coahuilenses.

DESTACA POTENCIAL

En materia energética, Gabriel Elizondo destacó el potencial que representa la exploración y extracción de gas no convencional en el norte de Coahuila.

Consideró que el desarrollo responsable de esta actividad podría fortalecer la proveeduría regional, generar miles de empleos y detonar nuevas inversiones en distintas zonas de la entidad.

No obstante, afirmó que cualquier proyecto relacionado con el llamado gas shale deberá desarrollarse bajo estrictas medidas de protección ambiental, supervisión institucional y participación responsable de la inversión privada.

Durante su visita a Torreón, el senador acompañó al alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís en la entrega de despensas y tarjetas de salud a habitantes de la colonia La Merced, como parte de las acciones de atención social dirigidas a familias de sectores vulnerables.