IMSS agota vacunas anti-COVID por alta demanda; Hospital General de Saltillo aún tiene dosis

Las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo reportaron el desabasto de las dosis contra COVID-19 , debido a la alta demanda registrada en los últimos días. Personal del área preventiva explicó que desde la semana pasada se incrementó notablemente la afluencia de personas que acudieron a vacunarse, principalmente adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Aunque las clínicas del Seguro Social ya no cuentan con biológicos disponibles, los hospitales estatales aún disponen de vacunas. El Hospital General confirmó la existencia de dosis tanto contra COVID-19 como contra influenza, disponibles en al menos dos puntos clave de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades de salud, el Hospital General tiene existencias de las vacunas Abdala (de origen cubano) y Moderna (fabricada en Estados Unidos). En tanto, el Centro de Salud Madero, ubicado junto al Hospital Universitario, ofrece aplicación de ambas vacunas —COVID-19 e influenza—, con disponibilidad de Pfizer y Moderna para el virus SARS-CoV-2. Las autoridades precisaron que las dosis son enviadas por el Gobierno Federal en lotes periódicos a los centros de salud.

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, recomendó a la población aplicarse ambas vacunas de forma simultánea para lograr un mayor refuerzo inmunológico. “Ambas protegen en la misma temporada y pueden aplicarse sin riesgo alguno”, aseguró el funcionario.

La dependencia estatal exhortó a los ciudadanos a acudir preferentemente por la mañana, cuando hay mayor disponibilidad de biológicos, y pidió a los grupos vulnerables —como adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres embarazadas— aprovechar este mes para vacunarse. De esa manera, explicó Aguirre, el efecto protector será mayor durante diciembre, periodo en que suelen incrementarse los contagios de enfermedades respiratorias.