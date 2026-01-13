IMSS alerta por uso de calentadores ante frentes fríos en Coahuila

Ante el descenso de temperaturas provocado por la llegada de frentes fríos en distintas regiones del estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reiteró el llamado a la población para extremar precauciones en el uso de calentadores y otros dispositivos utilizados para mitigar el frío en los hogares.

El jefe de la Unidad de Protección Civil del IMSS, Arturo Martínez Villalpando, advirtió que durante la temporada invernal se incrementan los incidentes relacionados con intoxicaciones e incendios, la mayoría derivados de descuidos que pueden prevenirse con medidas básicas de seguridad.

En el caso de los calentadores que funcionan con gas LP, explicó que muchas personas, al intentar conservar el calor, cierran puertas y ventanas, lo que genera acumulación de gas y disminución de oxígeno, situación que puede provocar asfixia y daños cognitivos. Además, señaló que estos aparatos pueden apagarse por falta de oxígeno; algunos cuentan con sensores de seguridad que cortan el flujo de combustible, pero los que no lo tienen liberan gas al apagarse la flama, lo que durante la noche puede ocasionar desenlaces fatales.

Por ello, recomendó no dormir cerca de estos dispositivos ni dejarlos encendidos sin supervisión, así como mantener una ventilación adecuada dejando puertas o ventanas ligeramente abiertas. Recordó que el gas LP, compuesto principalmente por butano y propano, es incoloro e inodoro, lo que lo hace especialmente peligroso en espacios cerrados.

Respecto a los calentadores eléctricos, explicó que el principal riesgo está en el voltaje que utilizan, ya que al conectarse a extensiones o instalaciones eléctricas en mal estado pueden generar cortocircuitos, chispas e incluso incendios de origen eléctrico. Recomendó revisar que los cables no estén dañados, seguir las instrucciones del fabricante y evitar colocarlos en baños, cocinas o cerca de materiales inflamables como papel o cartón.

Aunque lo ideal es no utilizar braseros, hornos o estufas como fuentes de calor, indicó que, si no hay otra opción, deben emplearse por lapsos cortos, bajo estricta vigilancia y nunca durante la noche.

De manera general, el funcionario señaló que, sin importar el tipo de aparato, se deben considerar medidas como mantener los calefactores alejados de llamas, niños y mascotas; no dejarlos funcionando sin supervisión; leer el manual antes de usarlos y solicitar la instalación o revisión por técnicos calificados, especialmente si han estado sin uso por largo tiempo.

Con estas recomendaciones, el IMSS en Coahuila busca crear conciencia sobre el uso seguro de calefactores y prevenir tragedias durante la temporada invernal.