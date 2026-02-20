IMSS Coahuila advierte sobre riesgos por consumo de mariscos y pescados en mal estado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila exhortó a la población a extremar precauciones en la compra y consumo de pescados y mariscos, recomendando adquirirlos únicamente en establecimientos que cumplan con medidas de higiene y que mantengan los productos debidamente refrigerados, a fin de evitar riesgos a la salud.

La especialista en nutrición del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, Miriam Viviana Rosas Villela, advirtió que los alimentos de origen marítimo son altamente perecederos, por lo que su descomposición se acelera en temperaturas elevadas, lo que puede provocar infecciones o intoxicaciones alimentarias que, en algunos casos, pueden ser graves.

En el caso del pescado, recomendó verificar que esté fresco, con ojos y piel brillantes, escamas bien adheridas y sin mal olor. Para moluscos como ostiones o mejillones, señaló que deben elegirse aquellos que tengan las valvas cerradas, ya que esto indica que el producto se encuentra en buen estado.

Asimismo, explicó que en el hogar estos alimentos deben mantenerse congelados si no se consumirán de inmediato, ya que dejarlos a temperatura ambiente favorece el crecimiento de bacterias.

En cuanto a su preparación, Rosas Villela sugirió evitar técnicas como freír, capear o empanizar, ya que reducen su valor nutricional. En su lugar, recomendó cocinarlos a la plancha, al horno, al vapor o empapelados.

Finalmente, destacó que el consumo de pescados y mariscos es una alternativa saludable frente a las carnes rojas por su alto valor nutricional, por lo que aconsejó incluirlos en la dieta entre dos y tres veces por semana, siempre atendiendo las medidas de higiene y conservación necesarias.