IMSS Coahuila advierte sobre riesgos por consumo de mariscos y pescados en mal estado

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 febrero 2026
    IMSS Coahuila advierte sobre riesgos por consumo de mariscos y pescados en mal estado
    Su mal manejo puede provocar infecciones o intoxicaciones alimentarias CORTESÍA
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

COMPARTIR

TEMAS


Comida
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Se recomienda verificar la frescura del pescado antes de comprarlo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila exhortó a la población a extremar precauciones en la compra y consumo de pescados y mariscos, recomendando adquirirlos únicamente en establecimientos que cumplan con medidas de higiene y que mantengan los productos debidamente refrigerados, a fin de evitar riesgos a la salud.

La especialista en nutrición del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, Miriam Viviana Rosas Villela, advirtió que los alimentos de origen marítimo son altamente perecederos, por lo que su descomposición se acelera en temperaturas elevadas, lo que puede provocar infecciones o intoxicaciones alimentarias que, en algunos casos, pueden ser graves.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico

En el caso del pescado, recomendó verificar que esté fresco, con ojos y piel brillantes, escamas bien adheridas y sin mal olor. Para moluscos como ostiones o mejillones, señaló que deben elegirse aquellos que tengan las valvas cerradas, ya que esto indica que el producto se encuentra en buen estado.

Asimismo, explicó que en el hogar estos alimentos deben mantenerse congelados si no se consumirán de inmediato, ya que dejarlos a temperatura ambiente favorece el crecimiento de bacterias.

En cuanto a su preparación, Rosas Villela sugirió evitar técnicas como freír, capear o empanizar, ya que reducen su valor nutricional. En su lugar, recomendó cocinarlos a la plancha, al horno, al vapor o empapelados.

Finalmente, destacó que el consumo de pescados y mariscos es una alternativa saludable frente a las carnes rojas por su alto valor nutricional, por lo que aconsejó incluirlos en la dieta entre dos y tres veces por semana, siempre atendiendo las medidas de higiene y conservación necesarias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comida
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Suma de cruces y pesos

Suma de cruces y pesos
true

Lobatos: Amor a las cumbres
true

POLITICÓN: ¿Cuántos ya cayeron? Municipio de Saltillo enciende alerta por estafa con falsas multas vía SMS
Se sospecha que los reptiles fueron abandonados en el cuerpo de agua de manera ilegal.

Capturan primer cocodrilo en presa Palo Blanco; mantienen operativos de búsqueda en Ramos Arizpe
Con 6 votos a favor y 3 en contra la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales del mandatario estadounidense, Donald Trump, asestándole una gran derrota a su agenda económica.

Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

La rama femenil y varonil tendrá horarios distintos durante la jornada de evaluación.

UAdeC realizará Try Out de voleibol de playa para estudiantes este 20 de febrero
true

Trump está recaudando miles de millones de dólares en dinero público. Eso no es bueno
true

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado