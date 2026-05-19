¿Cuánto subirán los salarios de maestros en 2026 y desde cuándo aplica el aumento? Esto anunció la SEP

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    ¿Cuánto subirán los salarios de maestros en 2026 y desde cuándo aplica el aumento? Esto anunció la SEP
    El ajuste será retroactivo y también incluirá prestaciones y compensaciones adicionales. FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento salarial para maestras y maestros de educación básica en México durante 2026.

El Gobierno de México confirmó un nuevo aumento salarial para maestros de educación básica en 2026, una medida que beneficiará a miles de docentes en todo el país. El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del Día de las Maestras y los Maestros.

La decisión forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer las condiciones laborales y el ingreso del magisterio frente al contexto económico actual y el impacto de la inflación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sep-da-aumento-salarial-de-9-para-maestros-pese-a-rezagos-en-educacion-PG20735192

¿De cuánto será el aumento salarial para maestros en 2026?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el incremento será del 9% para docentes de educación básica a nivel nacional.

Además, las autoridades señalaron que el ajuste podría alcanzar hasta un 10% en el ingreso integral, debido a que no solo contempla el sueldo base, sino también otros conceptos relacionados con prestaciones y compensaciones adicionales.

¿Qué incluye el incremento?

Según explicó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, el ajuste contempla:

- Incremento al salario base

- Prestaciones complementarias

- Compensaciones adicionales

- Fortalecimiento del ingreso integral docente

La intención es mejorar el poder adquisitivo del sector educativo y reconocer la labor de maestras y maestros en México.

¿Cuándo se paga el aumento a maestros?

Aunque el aumento salarial tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2026, el pago no se reflejará de forma inmediata en las cuentas bancarias de los docentes.

Las autoridades educativas informaron que el proceso requiere coordinación administrativa y presupuestaria entre la federación y los estados, por lo que los pagos comenzarán a aplicarse de manera gradual durante las próximas quincenas.

¿Habrá pago retroactivo?

Sí. Los docentes recibirán el monto acumulado correspondiente a los meses transcurridos desde enero de 2026. Este retroactivo se incorporará conforme avance la actualización de nóminas en cada entidad.

$!El Gobierno de México confirmó un nuevo aumento salarial para maestros de educación básica en 2026.
El Gobierno de México confirmó un nuevo aumento salarial para maestros de educación básica en 2026. FOTO: CUARTOSCURO

¿Cuánto gana actualmente un maestro en México?

De acuerdo con cifras recientes del INEGI, el salario promedio de un docente en México oscila entre los 7 mil y 10 mil 500 pesos mensuales, aunque el monto puede variar dependiendo de:

- Nivel educativo

- Tipo de contrato

- Antigüedad

- Estado del país

- Prestaciones adicionales

Con el nuevo ajuste, el Gobierno busca reducir el impacto de la inflación sobre los ingresos del magisterio.

Otras medidas anunciadas para el sector educativo

Además del aumento salarial, el Gobierno federal presentó nuevas acciones enfocadas en mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Entre las principales propuestas destacan:

Jubilación y retiro

Las autoridades plantearon avanzar hacia un esquema de jubilación más digno, incluyendo:

- Congelamiento gradual de la edad de retiro

- Reducción progresiva de requisitos para jubilación

- Cambios en el sistema docente

También se anunció una consulta nacional para desarrollar un nuevo modelo que sustituya a la actual USICAMM, organismo relacionado con la carrera magisterial.

Asimismo, se buscará facilitar los procesos de traslado entre centros de trabajo para los docentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/buscan-concertar-incremento-salarial-superior-a-la-inflacion-para-jubilados-del-magisterio-en-coahuila-HE20533325

Un ajuste esperado por el magisterio

El aumento salarial para maestros en 2026 representa una de las medidas más relevantes para el sector educativo en los últimos años. Aunque el pago será gradual, el retroactivo permitirá que los trabajadores reciban el ajuste correspondiente desde enero.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca fortalecer al sistema educativo y responder a una de las principales demandas del magisterio: mejores condiciones salariales y laborales para maestras y maestros en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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