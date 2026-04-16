IMSS Coahuila alerta por aumento de casos de hipertensión y llama a detección oportuna

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila advirtió sobre la necesidad de vigilar de manera constante la presión arterial, a fin de prevenir daños progresivos en órganos vitales y reducir riesgos que impacten la calidad de vida. De acuerdo con datos institucionales, en las unidades médicas del IMSS en la entidad se detectan, en promedio, más de 8 mil casos nuevos anuales de hipertensión arterial, principalmente a través de consultas de medicina familiar.

Ante este panorama, recomendó mantener revisiones periódicas, adoptar una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas magras, así como incorporar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar los servicios de orientación nutricional que ofrece el IMSS, los cuales permiten a las personas mejorar sus hábitos y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN El médico familiar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 88, Kenneth Daniel Rosas Zúñiga, explicó que esta condición se produce cuando la fuerza con la que la sangre circula por las arterias supera los niveles normales, lo que puede derivar en afectaciones severas si no se controla a tiempo. Subrayó que se trata de una enfermedad silenciosa, ya que en sus primeras etapas no presenta síntomas evidentes, por lo que muchas personas son diagnosticadas cuando ya existen complicaciones como dolor intenso de cabeza, visión borrosa, dificultad para respirar o molestias en el pecho.

Entre los principales factores de riesgo modificables destacan el sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como el sedentarismo. A estos se suman factores no modificables como la herencia genética y la edad. COMPLICACIONES Y CUIDADO INTEGRAL El especialista alertó que, con el paso del tiempo, la falta de control puede provocar daños en órganos como el corazón, riñones y cerebro, generando padecimientos graves como infartos, insuficiencia renal o eventos cerebrovasculares.

Ante este panorama, recomendó mantener revisiones periódicas, adoptar una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas magras, así como incorporar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar los servicios de orientación nutricional que ofrece el IMSS, los cuales permiten a las personas mejorar sus hábitos y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

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